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СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии

17:22 3.02.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU

В районе сирийского Алеппо погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ, сообщают Telegram-канал Baza и расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Погибшие служили в управлениях «С» и «К» ФСБ.

В управлении ФСБ по Тамбовской области “Коммерсанту” подтвердили смерть одного своего бывшего сотрудника, лейтенанта Всеволода Трофимова.

Данные об обстоятельствах их смерти расходятся: "Канал специального назначения" утверждает, что офицеры попали под минометный обстрел, Baza - что машина подорвалась на фугасе, после чего раненых россиян застрелили боевики одной из сирийских группировок.

В сообщении же телеграм-канала "ОПЕР Слил" говорится: "Ребят не "добивали в голову террористы" и оружие у них так и осталось нетронутым. Они погибли как воины, с оружием в руках".

По неподтвержденным данным, инцидент произошел 1 февраля. Telegram-каналы Reverse Side of the Medal и "Канал специального назначения" опубликовали фотографии с памятными листами о погибших сотрудниках ФСБ. В документах говорится, что офицеры погибли "при выполнении специальных задач" в Сирии. В их числе указывались: офицеры пятой группы первого отдела Управления «С» ЦСН ФСБ майор Булат Ринатович Ахматьянов и лейтенант Всеволод Вячеславович Трофимов, а также сотрудники Управления «К» ФСБ майор Руслан Гимадиев и капитан Дмитрий Минов.

В Минобороны России информацию пока не комментировали.

Темы: Россия, Сирия
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 20:51
Гость: blog2038,.

Валить надо и быстро.
03.02.2020, 20:37
Гость: светлане

все правильно но не забудт на очередных выборах проголосовать за этот бандитский кооператив и за его председателя
03.02.2020, 19:46
Гость: беглому

ну ты чего -нельзя быть таким наивным и верить обещаниям а тем более словам
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