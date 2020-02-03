СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии

17:22

В районе сирийского Алеппо погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ, сообщают Telegram-канал Baza и расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Погибшие служили в управлениях «С» и «К» ФСБ.

В управлении ФСБ по Тамбовской области “Коммерсанту” подтвердили смерть одного своего бывшего сотрудника, лейтенанта Всеволода Трофимова.

Данные об обстоятельствах их смерти расходятся: "Канал специального назначения" утверждает, что офицеры попали под минометный обстрел, Baza - что машина подорвалась на фугасе, после чего раненых россиян застрелили боевики одной из сирийских группировок.

В сообщении же телеграм-канала "ОПЕР Слил" говорится: "Ребят не "добивали в голову террористы" и оружие у них так и осталось нетронутым. Они погибли как воины, с оружием в руках".

По неподтвержденным данным, инцидент произошел 1 февраля. Telegram-каналы Reverse Side of the Medal и "Канал специального назначения" опубликовали фотографии с памятными листами о погибших сотрудниках ФСБ. В документах говорится, что офицеры погибли "при выполнении специальных задач" в Сирии. В их числе указывались: офицеры пятой группы первого отдела Управления «С» ЦСН ФСБ майор Булат Ринатович Ахматьянов и лейтенант Всеволод Вячеславович Трофимов, а также сотрудники Управления «К» ФСБ майор Руслан Гимадиев и капитан Дмитрий Минов.

В Минобороны России информацию пока не комментировали.