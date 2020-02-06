Росреестр предложил создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

10:48

Росреестр намерен разработать государственный геоинформационный сервис наподобие «Яндекс.Карт». Такое заявление сделал советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра Федор Шкуров.

«Государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как „Яндекс.Карты“, поскольку они не обеспечивают необходимую точность», — передает РБК. Шкуров считает, что коммерческие сервисы не позволяют решать системные задачи национальных проектов страны, так как на основе открытых данных нельзя организовать надежный государственный портал с картами.

Развитие государственных геоинформационных систем – это вопрос национальной безопасности, полагает он: пространственные данные используются в том числе для работы беспилотного транспорта и при запусках ракет. Поэтому нужно сделать так, чтобы геоинформационные системы не зависели от зарубежных технологий и не были подвержены санкциям, добавил представитель Росреестра.

Шкуров отметил, что Росреестр намерен оформить высказанные им на круглом столе предложения документально и направить в правительство.