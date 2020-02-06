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Росреестр предложил создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

10:48 6.02.2020
Изображение с сайта yandex.ru
Изображение с сайта yandex.ru
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Росреестр намерен разработать государственный геоинформационный сервис наподобие «Яндекс.Карт». Такое заявление сделал советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра Федор Шкуров.

«Государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как „Яндекс.Карты“, поскольку они не обеспечивают необходимую точность», — передает РБК. Шкуров считает, что коммерческие сервисы не позволяют решать системные задачи национальных проектов страны, так как на основе открытых данных нельзя организовать надежный государственный портал с картами.

Развитие государственных геоинформационных систем – это вопрос национальной безопасности, полагает он: пространственные данные используются в том числе для работы беспилотного транспорта и при запусках ракет. Поэтому нужно сделать так, чтобы геоинформационные системы не зависели от зарубежных технологий и не были подвержены санкциям, добавил представитель Росреестра.

Шкуров отметил, что Росреестр намерен оформить высказанные им на круглом столе предложения документально и направить в правительство.

Темы: IT-компании, Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 12:44
Гость: Кот Мурр

Всё закончится как обычно в Трубостане - деньги "освоят нужные люди",патриотично вывезут в "загнивающие" страны "кругомврагов" и забудут о "гениальной многоходовочке".
06.02.2020, 11:47
Гость: gvozd

так ведь госдубы сами создали эту проблему, в наше время они засекретили карты - ну не идиоты ли?
причем военные карты любой точности уже Давно утекли на запад - зачем нужен этот запрет, когда на страной висят спутники нато?
06.02.2020, 11:40
Гость: Юри_й

в бюджете есть деньги и их надо как то осваивать, а то так с черной икры на красную перейти можно
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