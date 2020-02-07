СМИ сообщили о задержании замглавы Генштаба ВС России

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Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственный источник.

По данным газеты, Арсланов был задержан у себя дома в Москве в пятницу утром и доставлен к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) для дачи показаний. После этого генерал-полковника под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, который рассмотрит ходатайство следствия об его аресте на два месяца. Ранее Арсланов содержался под подпиской о невыезде.

Ранее главный свидетель по делу замначальника Генштаба, бывший руководитель одного из подразделений Главного управления связи Министерства обороны России Александр Оглоблин заявил, что оговорил Арсланова и давал предыдущие показания под давлением. По его словам, к нему в СИЗО пришел следователь по делу «Воентелекома» и неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Эти люди предложили ему за возможность освобождения рассказать об известных ему эпизодах преступной деятельности генерала Арсланова, а если таковых нет, то придумать их.

О возбуждении уголовного дела против Арсланова стало известно 17 октября 2019 года. Сообщалось, что дело было возбуждено в результате досудебных соглашений о сотрудничестве, заключенных бывшим директором АО «Воентелеком» Александром Давыдовым и его сообщниками с Главной военной прокуратурой. Давыдова задержали еще в конце 2017 года по делу о хищениях при реализации госконтрактов Минобороны.

В конце декабря суд арестовал имущество Арсланова, а в январе 2020-го ему предъявили обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей.

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов одновременно руководил главным управлением связи ВС России. Этому ведомству подчиняются все войска связи Российской армии.