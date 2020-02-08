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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

13:01 8.02.2020
Раздатчик газет © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Менеджеры высшего звена могут рассчитывать на зарплаты от ста тысяч рублей. Среди предложений есть и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование рекрутингового портала HeadHunter..

Так, больше всего работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется) - 800 тысяч рублей в месяц. Столько же - генеральному директору / CEO в Новосибирске.

От 500 тысяч рублей до вычета налогов могут предложить советнику генерального директора по работе с банками в Москве.

От 400 тысяч до миллиона рублей можно заработать на должности E-commerce-директор в столице, от 400 тысяч до 650 тысяч - директора по производству в Екатеринбурге. Кроме того, 400 тысяч на руки можно получать, если устроиться финансовым директором в Москве, от 400 до 450 тысяч до вычета налогов - главным геологом на Чукотке.

Также есть вакансии для старшего quant-исследователя в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), CRM разработчика (от 345 тысяч), IT-директора в Санкт-Петербурге и директора департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч). 

Трудоустроившись консультантом SAP SD/MM в северной столице, Solution Architect там же, директором в культурно-образовательный центр "Этномир" в Калужской области, личным ассистентом / репетитором английского для бизнесмена в Ижевске, можно зарабатывать по 250 тысяч рублей в месяц.

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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08.02.2020, 20:15
Гость: Просто интересно?

Если он умный- почему он бедный? И как вы поняли, что он умный?
08.02.2020, 18:59
Гость: видимость

Создается видимость конкурса на замещение вакансии.Однако умного и бедного не возьмут,а возьмут дурака из своих богатых и вертикальных.
08.02.2020, 14:52
Гость: член Госсовета

С такими копейками, не организуешь массовки, как наш шеф, балагур-затейник.
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