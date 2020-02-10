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Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны

17:17 10.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Подавляющее большинство корпоративных сетей оказалось заражено вирусами. IT-аналитики бьют тревогу из-за того, что сотрудники российских компаний и госструктур скачивают фильмы с торрентов, общаются через мессенджеры и используют простые пароли, повышая уязвимость.

Компания Positive Technologies, на которую ссылается газета «Известия», выяснила, что сотрудники 94% компаний нарушают правила безопасного использования интернета. Из-за этого в 81% корпоративных сетей и сетей госструктур обнаружились вредоносные программы.

Среди самых распространенных вирусов майнеры, которые добывают криптовалюту втайне от владельцев, и несанкционированно показывающий рекламу софт. Четверть сетей заражена откровенно шпионским ПО.

Аналитики обратили внимание на то, что отличить действия сотрудников, которые запускают Tor, VPN и прокси-серверы, от действий злоумышленников крайне затруднительно, ведь в обоих случаях используются одни и те же технологии. Так что хакеры могут незаметно воровать данные из корпоративной информационной системы.

Эксперты по информационной безопасности по-разному отнеслись к отчету Positive Technologies. Одни соглашаются с тенденциями. По их словам, чтобы обезопасить корпоративные сети, сотрудникам просто нужно запретить использовать, например, торренты. Другие эксперты посчитали, что то, что причислили к подозрительной активности, может быть нормальным рабочим процессом. По мнению коммерческого директора ИБ-вендора «Аванпост» Александра Санина, требованиям информационной безопасности не следуют только единичные компании.

Темы: Социальная сеть, Россия, Компьютерная безопасность, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 21:09
Гость: gvozd

молодец, в точку!
я уже устал обьяснять очевидность того что рф под Внешеним Управлением..
к чему все эти "безопасности", когда Государство сливает всю инфу на вас без всяких торомозов за океан?
к чему вся эта "безопасность", когда ВСЕ банки рф стучат о своих клиентах прямо в агентства по слежке в ньюйорке?
это так же смешно, когда люди начинают изобретать какие то навороченные пароли, логины по морде лица - когда гугл и фейсбук все ваши данные сливает спецслужбам и всем интересующимся сплошным потоком.
пендосия знает о каждой копейке на вашем счете и в любой момент спокойно может у вас ваши деньги Отнять, заблокировать.
и кто все это делает - Государство.
10.02.2020, 19:43
Гость: Пусть

... пиндастая через свои шпионские сети узнает о себе правду.
10.02.2020, 18:09
Гость: гость

А то что в России Большая четверка аудиторов это иностранные компании это вам как? Т.е. о российских компаниях за рубежом через этих аудиторов знают все. Это разве не угроза нацбезопасности?
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