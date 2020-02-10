Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны

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Подавляющее большинство корпоративных сетей оказалось заражено вирусами. IT-аналитики бьют тревогу из-за того, что сотрудники российских компаний и госструктур скачивают фильмы с торрентов, общаются через мессенджеры и используют простые пароли, повышая уязвимость.

Компания Positive Technologies, на которую ссылается газета «Известия», выяснила, что сотрудники 94% компаний нарушают правила безопасного использования интернета. Из-за этого в 81% корпоративных сетей и сетей госструктур обнаружились вредоносные программы.

Среди самых распространенных вирусов майнеры, которые добывают криптовалюту втайне от владельцев, и несанкционированно показывающий рекламу софт. Четверть сетей заражена откровенно шпионским ПО.

Аналитики обратили внимание на то, что отличить действия сотрудников, которые запускают Tor, VPN и прокси-серверы, от действий злоумышленников крайне затруднительно, ведь в обоих случаях используются одни и те же технологии. Так что хакеры могут незаметно воровать данные из корпоративной информационной системы.

Эксперты по информационной безопасности по-разному отнеслись к отчету Positive Technologies. Одни соглашаются с тенденциями. По их словам, чтобы обезопасить корпоративные сети, сотрудникам просто нужно запретить использовать, например, торренты. Другие эксперты посчитали, что то, что причислили к подозрительной активности, может быть нормальным рабочим процессом. По мнению коммерческого директора ИБ-вендора «Аванпост» Александра Санина, требованиям информационной безопасности не следуют только единичные компании.