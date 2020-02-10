Bloomberg сообщил о ставке Путина на Мишустина перед выборами в Госдуму

14:50

В Кремле нашли способ поднять низкие рейтинги «Единой России» перед выборами в Госдуму. По информации Bloomberg, одержать победу партии поможет правительство во главе с Михаилом Мишустиным. Именно на его успехи рассчитывал президент Владимир Путин, назначая его на пост главы кабмина.

Опрошенные агентством источники заявили, что в Кремле рассчитывают на повышение уровня жизни населения в преддверии парламентских выборов, улучшение основных экономических показателей и рост ВВП. Российское руководство, как пишет агентство, также надеется на сохранение подконтрольного ему конституционного большинства в нижней палате парламента без использования технологий, которые могли бы вызвать протесты из-за фальсификаций.

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.

«Путин создал кабинет, который будут связывать со всплеском роста», — сказал экономист Михаил Дмитриев, сумевший предсказать крупнейшие оппозиционные протесты в 2011 и 2012 годах. По его словам, власти понимают, что у них осталось всего 18 месяцев до думских выборов, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

В правительство Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе после отставки кабмина Дмитрия Медведева, вошел, в частности, экономист Андрей Белоусов, занявший пост первого вице-премьера. Он известен как сторонник увеличения государственных инвестиций, писала «Русская служба Би-би-си», и был автором одного из майских указов Путина, согласно которому российская экономика должна к 2024 году обогнать немецкую.