Глава Роскомнадзора стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

18:20

Глава Роскомнадзора Александр Жаров является одним из претендентов на пост главы АО «Газпром-Медиа холдинг» (место стало вакантно после перехода Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера).

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с работниками ведомства.

Эту же информацию подтвердили и источники РБК, которые заявили, что «Александр Жаров находится в списке кандидатов на место руководителя «Газпром-Медиа». У Жарова хорошие отношения с бывшим руководителем этой структуры Дмитрием Чернышенко».

Также сообщается, что Роскомнадзор может возглавить Андрей Липов, который с 2012 года занимает должность начальника управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

При этом сам Жаров опроверг данную информацию, заявив «Интерфаксу», что ничего об этом не знает. «Работаю в качестве главы Роскомнадзора», - сказал глава ведомства.