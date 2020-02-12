Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

14:17

Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова». За год индекс потребительских настроений поднялся с минус 24% до минус 15%.

В целом россияне все меньше стремятся экономить, пишет Сбербанк, однако не приводит свидетельствующих об этом конкретных цифр.

Отмечается, что россияне дали самую высокую со времен экономического спада 2014 года оценку перспектив бизнеса — ее индикативный показатель составил 13% (в предыдущем квартале — всего 6%). Улучшилась оценка перспектив крупного и малого бизнеса. В целом индекс потребительской уверенности находится на отрицательном уровне, однако демонстрирует положительную динамику: за год он поднялся с минус 24% до минус 15%.

Сбербанк сообщает, что из-за роста реальных доходов населения снизилась чувствительность к ценам и повысилась требовательность к качеству и ассортименту продуктов. Это подтверждают предновогодние траты: в среднем россияне планировали потратить 8879 рублей, что на 17% больше, чем в 2018 году, а расходы на покупку продуктов питания к новогоднему столу увеличились на 10%. Позитивная динамика отмечена и по индексу готовности к покупке дорогих товаров.