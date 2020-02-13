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В 2019 году россияне не оплатили штрафов ГИБДД на 20 млрд рублей

16:07 13.02.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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По итогам 2019 года россияне не оплатили штрафы ГИБДД на общую сумму 20,6 миллиарда рублей. Это на 25% больше, чем в 2018-м, сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ.

«Количество постановлений ГИБДД, предъявленных в структурные подразделения ФССП России в 2019 году, по которым судебными приставами-исполнителями приняты решения о возбуждении исполнительных производств, составило 25,4 миллиона постановлений», - цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Годом ранее было начато 19,3 миллиона производств на сумму 16,4 миллиарда рублей. Средняя сумма неоплаченного штрафа ГИБДД в 2019-м составила около 810 рублей.

На 1 января 2020 года за неуплату штрафов в области безопасности дорожного движения 21 тысячу должников ограничили в водительских правах, отметили в ведомстве. Кроме того, 155,8 тысячи неплательщиков штрафов ГИБДД временно ограничили право выезжать за рубеж.

Ранее стало известно, что водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД через портал госуслуг уже весной текущего года. Госдума будет принимать соответствующие поправки в феврале.

Темы: Авто, Автоновости, ГИБДД России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2020, 19:39
Гость: 007

Я горжусь Вами, Россияне!!! Проживем 2020 год под лозунгом: ни рубля Путину!
13.02.2020, 18:59
Гость: 25 миллионов должников!

А сколько ж оштрафовано и оплачено?
Да у нас, оказывается, повально все нарушители! Каждый первый!
Тут что-то не так! Либо правила неправильные, либо неправильный народ!
13.02.2020, 18:55
Гость: я

теперь понятно, почему в нет денег на пенсии.
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