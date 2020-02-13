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В России хотят запретить шуметь днем

08:14 13.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В России предлагают расширить временные промежутки, в которые будет запрещен посторонний шум.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, шумные действия предлагается запретить в будние дни с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 09:00, а также полностью в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Данные поправки Совет Федерации намерен направить в Минюст.

За нарушение тишины физическим лицам может грозить административный штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, юридическим лицам - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Предполагается, что таким образом удастся реализовать право на спокойную жизнь семей с детьми. Нововведение планируется распространить только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей на федеральном уровне. Так, за нарушение тишины в домах с 23:00 до 7:00 виновного планируют наказывать на сумму до 150 тысяч рублей.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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13.02.2020, 13:23
Гость: у меня вопрос

Когда же уже наконец запретят дышать?
13.02.2020, 12:44
Гость: Всеволод

У нас строят дома с плохой звукоизоляцией, что буквально каждый чих соседей слышно. Я, к примеру, слышу даже когда семейная пара ниже меня на этаж занимается сексом.
И вот из-за всякого рода жалобщиков теперь вводят ограничения на шум. Дневной шум, а не ночью.
А ежели я хочу отремонтировать квартиру? А если у меня ребенок, и он часто плачет или топает, когда бегает? Или я люблю громкую музыку? Или моя дочь учится в музыкальной школе и дома играет на пианино, а сын на аккардеоне?
Что, вообще никому жизни не должно быть от того, что кто-то хочет жить в полной тишине?
Ну, ночью понятно, шуметь нельзя. А днем-то! У всех идет своя жизнь, люди делают свои дела. И потому всем нужно друг друга понимать и терпеть, даже если шум соседей Вам мешает.
Я вот так считаю. А не нравится - покупай дом в глухой деревне и живи там. Уж там тишина-а-а!
13.02.2020, 12:18
Гость: Сердечник

при союзе в коммуналке каждый знал какая половица скрипит, чтобы не разбудить соседа, которому в ночную смену.
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