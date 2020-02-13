В России хотят запретить шуметь днем

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В России предлагают расширить временные промежутки, в которые будет запрещен посторонний шум.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, шумные действия предлагается запретить в будние дни с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 09:00, а также полностью в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Данные поправки Совет Федерации намерен направить в Минюст.

За нарушение тишины физическим лицам может грозить административный штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, юридическим лицам - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Предполагается, что таким образом удастся реализовать право на спокойную жизнь семей с детьми. Нововведение планируется распространить только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей на федеральном уровне. Так, за нарушение тишины в домах с 23:00 до 7:00 виновного планируют наказывать на сумму до 150 тысяч рублей.