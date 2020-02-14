Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника задержали

08:50

Следственный комитет РФ объявил об аресте главы Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова за незаконную выдачу разрешения на строительство в экозоне Байкала, сообщает РИА Новости.

Шамсудинов подозревается в превышении должностных полномочий (уголовная статья 286). "Шамсудиновым незаконно выдано разрешение на строительство в границах центральной экологической зоны байкальской природной территории", - прокомментировали в СК РФ.

Ранее сообщалось, что граждане Китая купили в Листвянке земельные участки в водоохранной зоне. По мнению местных жителей, которые и обратились в прокуратуру, новые поселенцы из Поднебесной планировали открыть здесь гостиницы для своих соотечественников.

Байкальское управление Росприроднадзора и прокуратура провели проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело о превышении главой муниципалитета полномочий.

Кроме этого, прокуроры изучили законность возведения развлекательного центра на берегу Байкала по улице Академической. По иску прокуратуры суд принял решение о сносе объекта, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.