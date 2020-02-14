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Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника задержали

08:50 14.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Следственный комитет РФ объявил об аресте главы Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова за незаконную выдачу разрешения на строительство в экозоне Байкала, сообщает РИА Новости.

Шамсудинов подозревается в превышении должностных полномочий (уголовная статья 286). "Шамсудиновым незаконно выдано разрешение на строительство в границах центральной экологической зоны байкальской природной территории", - прокомментировали в СК РФ.

Ранее сообщалось, что граждане Китая купили в Листвянке земельные участки в водоохранной зоне. По мнению местных жителей, которые и обратились в прокуратуру, новые поселенцы из Поднебесной планировали открыть здесь гостиницы для своих соотечественников.

Байкальское управление Росприроднадзора и прокуратура провели проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело о превышении главой муниципалитета полномочий.

Кроме этого, прокуроры изучили законность возведения развлекательного центра на берегу Байкала по улице Академической. По иску прокуратуры суд принял решение о сносе объекта, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Темы: Байкал, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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14.02.2020, 11:31
Гость: личный опыт

Прочитал сослепу "Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника расстреляли" и было обрадовался...
14.02.2020, 10:56
Гость: Тт

Нашли "решальщика".
14.02.2020, 10:42
Гость: Утопить его

в Байкале.
Все комментарии (8)
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