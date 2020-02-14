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Путин и Зеленский провели первый разговор в 2020 году

18:08 14.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор: они обсудили следующую встречу «нормандской четверки». Об этом сообщается на официальном сайте главы Украины в пятницу, 14 февраля.

«Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ»,— сообщил президентский офис. Кроме того, президенты обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе нормандского саммита 9 декабря прошлого в Париже.

«Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей»,— отметили в офисе.

Последний телефонный разговор лидеров России и Украины состоялся 31 декабря 2019 года по инициативе Киева. Путин и Зеленский поздравили друг друга с праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря 2019 года после трехлетнего перерыва. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором были прописаны достигнутые договоренности, в том числе о приверженности Минским соглашениям, обмене удерживаемыми лицами, закреплении в законодательстве Украины «формулы Штайнмайера», продлении особого статуса Донбасса, временном прекращении огня, разведении сил еще на трех участках линии соприкосновения и открытии новых пунктов пропуска.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.02.2020, 22:40
Гость: Соросята побалакали

И что тут особенного, они птенцы одного хозяина, один давно другой недавно
14.02.2020, 22:24
Гость: вопрос

У Трампа тоже дедушка -фронтовик, герой, офицер, две "звездочки" за войну?Кстати, неизвестно, нес ли Трамп такую хрень, какую нес Зе. Я не слышал.
14.02.2020, 22:08
Гость: NET - Беглый

Беглый, Вы действительно ничего не понимаете или прикидываетесь?
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