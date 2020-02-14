Путин и Зеленский провели первый разговор в 2020 году

18:08

Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор: они обсудили следующую встречу «нормандской четверки». Об этом сообщается на официальном сайте главы Украины в пятницу, 14 февраля.

«Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ»,— сообщил президентский офис. Кроме того, президенты обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе нормандского саммита 9 декабря прошлого в Париже.

«Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей»,— отметили в офисе.

Последний телефонный разговор лидеров России и Украины состоялся 31 декабря 2019 года по инициативе Киева. Путин и Зеленский поздравили друг друга с праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря 2019 года после трехлетнего перерыва. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором были прописаны достигнутые договоренности, в том числе о приверженности Минским соглашениям, обмене удерживаемыми лицами, закреплении в законодательстве Украины «формулы Штайнмайера», продлении особого статуса Донбасса, временном прекращении огня, разведении сил еще на трех участках линии соприкосновения и открытии новых пунктов пропуска.