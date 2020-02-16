Стали известны подробности стрельбы в центре Калининграда

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Региональный СКР возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины за убийство двоих человек.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), сообщает издание klops.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя ведомства Наталью Гацко.

По версии следствия, 15 февраля, около 19:00 подозреваемый несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в троих прохожих. Мужчина и женщина погибли на месте, 13-летнего подростка с огнестрельным ранением госпитализировали.

Нападавший с огнестрельным ранением грудной клетки был доставлен в больницу. Там он скончался. Предварительно, мотивом убийства стала личная неприязнь, рассказала Гацко.

Жительница Калининграда Елена Савина рассказала телеканалу РЕН ТВ о произошедшем со слов очевидца: "Рассказывал, что услышал выстрел - этот мужчина стоял, убив мужа Даши, над ним. И стрелял вверх, как бы не подпускал или предупредительные выстрелы давал, чтобы больше не убить никого. Мама, Даша, кричала "Помогите!". Парень этот отшел в сторону, услышал выстрелы: (преступник) в Дашу стрельнул, еще один выстрел, как бы добивая ее".

По словам Савиной, погибшая "работала на элитных овощах", которые продавала вместе с мужем. А убийца якобы занимался яблоками и стоял на рынке неподалеку. Конфликт мог разгореться из-за передела мест на рынке. Раньше преступник уже судился с парой, а иногда дело доходило до потасовок.

Накануне около 19 часов на улице профессора Баранова в Калининграде мужчина открыл огонь по прохожим из нарезного охотничьего оружия. Он застрелил двоих, после чего попытался покончить с собой. Среди погибших - мужчина и женщина. Убитая была беременна.