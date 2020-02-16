Напавший на прихожан в храме надеялся на общественный резонанс

16:46

Храм Николая Чудотворца в Покровском. Фото Lodo27 с сайта wikimedia.org

Напавший с ножом на прихожан в храме Николая Чудотворца в Покровском мужчина рассчитывал на общественный резонанс.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на близкий к РПЦ источник.

«Он понимал, что совершение преступления в алтаре, в центральном храме Москвы, вызвало бы серьезный общественный резонанс. Благодаря прихожанам преступление было пресечено и массовой трагедии удалось избежать. Мотивация еще будет выясняться», - сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что у мужчины нет признаков, свойственных психически больным людям.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство» и статьей 116 УК РФ «Побои».