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Напавший на прихожан в храме надеялся на общественный резонанс

16:46 16.02.2020
Храм Николая Чудотворца в Покровском. Фото Lodo27 с сайта wikimedia.org
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Напавший с ножом на прихожан в храме Николая Чудотворца в Покровском мужчина рассчитывал на общественный резонанс.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на близкий к РПЦ источник.

«Он понимал, что совершение преступления в алтаре, в центральном храме Москвы, вызвало бы серьезный общественный резонанс. Благодаря прихожанам преступление было пресечено и массовой трагедии удалось избежать. Мотивация еще будет выясняться», - сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что у мужчины нет признаков, свойственных психически больным людям.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство» и статьей 116 УК РФ «Побои».

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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16.02.2020, 20:42
Гость: Монах

В нападавшего ударила молния с иконы а поп агрел его крестом и подверг анафиме на этом происшествие и закончилось.
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