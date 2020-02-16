В храме в центре Москвы мужчина ранил двух человек ножом
Мужчина напал в воскресенье на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, два человека получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать нападавшего. Им оказался 26-летний житель Липецкой области.
Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
По словам Волк, полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.