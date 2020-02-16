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В храме в центре Москвы мужчина ранил двух человек ножом

11:28 16.02.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Мужчина напал в воскресенье на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, два человека получили ранения, сообщает  ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. 

Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать нападавшего. Им оказался 26-летний житель Липецкой области.

Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

По словам Волк, полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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16.02.2020, 16:36
Гость: Слишком

много уродцев стало заниматься такой агрессией после знакомства с необходимостью иметь в сети много лайков.
16.02.2020, 13:50
Гость: Россиянин

В Германии нападения на граждан с ножом со стороны свежеприбывших "мигрантов" до такой степени привычное дело, что это даже не попадает на первые строки в выпусках новостей. Но психи есть во всех странах и дело не в том где больше а где меньше. А в том, что когда такое случается в России - украинские тролли тотчас начинают гундеть про гундяева... и делать намёки что в стране всё плохо. Ну а когда в Германии приезжие режут немцев и насилуют немок - это дело не в "режиме" а исключительно случайность. :))) Вообще здесь в комментах уже просто смешно читать все эти бесконечные стоны и стенания "как в России всё плохо" :)) Да ну?
А я вот вижу что плохо тем кто стонет. От того, что в Росии - хорошо! :))
16.02.2020, 13:23
Гость: так вот какой ты Прорыв!

Походу Липецкая область отравилась шоколадом потрошенко!Еретический короновирус скоро одолеет всю России.
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