В храме в центре Москвы мужчина ранил двух человек ножом

11:28

Мужчина напал в воскресенье на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, два человека получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать нападавшего. Им оказался 26-летний житель Липецкой области.

Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

По словам Волк, полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.