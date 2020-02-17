Вышинский требует добиться от ПНС освобождения российских социологов

19:02

Журналист Кирилл Вышинский пришел к зданию ливийского посольства в Москве, чтобы провести одиночный пикет в поддержку незаконно задержанных в Триполи российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

По словам журналиста, ситуация, в которой оказались россияне – вопиющая. Вышинский уверен, что нельзя закрывать глаза на подобного рода произвол. Нужно стоять до конца, чтобы добиться от представителей так называемого Правительства национального согласия Ливии освобождения незаконно удерживаемых.

Напомним, сам Вышинский, будучи главным редактором "РИА Новости Украина", был арестован исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность в 2018 году и освобожден в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в 2019 году.

Журналист уверен: чтобы достичь успеха в этом деле, нужно привлечь внимание общественности, не только в России, но и за рубежом. Весь мир должен узнать, что российские граждане попали в плен. По-другому их нахождение в ливийской тюрьме назвать нельзя, так как им до сих пор не было предъявлено никаких обвинений.

Вышинский считает, что необходимо найти способ, чтобы повлиять на ПНС и добиться освобождения Максима и Суэйфана.

Напомним, акция в поддержку пленных социологов стартовала на прошлой неделе. Пикеты будут продолжаться. В мероприятии уже поучаствовали политики, журналисты, чиновники, члены общественных организаций. Депутат Госдумы второго созыва Дарья Митина считает, что пикеты нужно проводить до тех пор, пока вопрос освобождения похищенных россиян не возьмут на контроль ответственные лица.

Прошло ровно девять месяцев с момента заключения россиян. Их содержат в печально известной ливийской тюрьме «Митига». Не исключено, что Шугалея и Суэйфана пытали. У них ограничен доступ к адвокату. Ему попросту не дают видеться с социологами.

По данным родственников пленников, у них возникли проблемы со здоровьем. Ситуация может закончиться очень печально, если в ближайшее время Максим и Самер не выйдут на свободу.