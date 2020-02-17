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«Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд

15:21 17.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму 8 миллиардов долларов. Об этом компания сообщает в своем Twitter-аккаунте.

В июле прошлого года «Нафтогаз» оценивал ущерб в 5,2 миллиарда долларов.

«"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 миллиардов долларов»,— говорится в сообщении компании.

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года компания «Укрнафта», часть активов которой принадлежит «Нафтогазу», лишилась прав собственности на заправки на полуострове. Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, фирма подала жалобу в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля 2019 года международный арбитраж обязал Москву выплатить «Укрнафте» 44 миллиона долларов за 16 автозаправок в Крыму и возместить расходы в 3,5 миллиона долларов.

18 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии, помимо 44,4 миллиона долларов в рамках иска, также обязал Россию выплатить более 150 тысяч долларов судебных издержек.

Темы: Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 22:34
Гость: Alex203

Понимаем ваше положение, но деньгами вам по любому давать нельзя. Разворуете. Может гречей?
17.02.2020, 22:32
Гость: Alex203

"Покушения на неё капитализм не прощает."
*
Как на Кипре, да?
17.02.2020, 22:22
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

«наша основная стратегия»! Самим-то не смешно? :-) Вы прям как Юкрейновские декабристы, за народ, но без народа. Хотя Ап чём эт я с титульным европейцем.
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