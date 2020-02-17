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Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на митингах

13:01 17.02.2020
Фото © РИА Новости Рамиль Ситдиков
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Руководство Росгвардии и МВД отчитались о работе в отношении сотрудников, которые превысили полномочия во время работы на митингах в июле-августе 2019 года в Москве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, со всеми сотрудниками была проведена разъяснительная работа, некоторые из них понесли наказание.

Так, если действия сотрудников не попадали под нарушение прав и свобод граждан, то все ограничилось лишь устным наказанием. Если же действия росгвардейцев были более серьезными, то были возбуждены уголовные дела.

"Я не говорю, что все действия правоохранителей на 100% были квалифицированы как прекращение беспорядков. Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали - были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов", - рассказал Бондарев.

При этом он добавил, что в целом действия Росгвардии и МВД во время митингов в Москве в июле-августе 2019 года "были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали".

27 июля и 3 августа в центре Москвы были проведены несогласованные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы. По итогам акций органы правопорядка задержали в общей сложности около 2 тыс. человек. При этом руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали более 20 человек, некоторым уже вынесены приговоры.

Темы: Росгвардия, МВД России
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 17:50
Гость: Чиполлино:

В стране своевольствует олигархат,
В ней на казнокраде сидит казнокрад...
Любую защиту такого режима
Признать криминальною необходимо!
17.02.2020, 15:00
Гость: Тамбовский волк тебе товарищ!

Походу протесты в виде мирных митингов до власти не доходят. А если "...с помощью огня на поражение"??? Дойдет??? Спасибо за подсказку.
17.02.2020, 14:43
Гость: Дорогой Януковича идёте, товарищи?

Идиотизм. Если бы беркут применил в своё время адекватные меры, то майдан был бы уничтожен с помощью огня на поражение. Если бы Росгвардия приняла адекватные меры, то потом бы подметали зубы после митинга. А так вялое подавление, заигрывание со смутьянами,
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