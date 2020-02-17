Первый россиянин заразился коронавирусом

13:51

Гражданка РФ заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Согласно заявлению посольства, россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

По данным телеканала NHK, общее число зараженных коронавирусом 2019-nCoV на Diamond Princess теперь составляет 454 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту было около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа более чем из 50 стран.

Diamond Princess стартовал из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава 20 января. Круиз должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех людей на борту. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.