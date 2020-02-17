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Первый россиянин заразился коронавирусом

13:51 17.02.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Гражданка РФ заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Согласно заявлению посольства, россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

По данным телеканала NHK, общее число зараженных коронавирусом 2019-nCoV на Diamond Princess теперь составляет 454 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту было около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа более чем из 50 стран.

Diamond Princess стартовал из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава 20 января. Круиз должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех людей на борту. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 19:01
Гость: Владимир

Японцы верны себе. Их врачи во время войны в Манчжурии проводили чудовищные медицинские опыты над людьми. 3 февраля на корабле Dimond Princess было всего несколько инфицированных. Они заперли 3.5 тыс чел. в замкнутом ограниченном пространстве с общей вентиляцией, так получили инкубатор и теперь изучают на живых людях как вирус при этом распространяется - 454 заразились! Поставили чудовищный медицинский опыт над не-японцами. Несомненно, полученные результаты полезны для изучения вируса их врачами. Что дальше? Это преступление по-японски.
17.02.2020, 18:31
Гость: Да ты, шо!

Наш вездесующий нос Кот Мурр нэзалэжной национальности с подозрительной и далеко идущей уверенностью посмотрел на еврейку.
17.02.2020, 18:08
Гость: Гость

Заболевших белых нет! Приведите хоть один пример. Все озвученные граждане Европы и Америки этнические китайцы.
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