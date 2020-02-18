В Госдуме предложили запретить отключать услуги ЖКХ должникам

08:58

Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запретят отключение россиянам услуг ЖКХ за долги, пишет газета "Известия".

Автором поправок выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный. По его словам, из-за отключения ЖКХ страдают не только должники, но и все жильцы многоквартирного дома.

"После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", — подчеркнул он, добавив, что нельзя также отключать и отопление, поскольку семьи, которые не могут позволить себе оплату счетов за газ, в итоге вынуждены жить в холоде.

Как отмечает издание, в поддержку документа высказались партии ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ. В "Единой России" заявили о необходимости детально изучить текст законопроекта. Также правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект.

В свою очередь, в Минстрое не видят необходимости изменений в Жилищном кодексе. В ведомстве считают, что вопрос уже урегулирован в достаточной степени, а граждане обязаны своевременно платить за услуги ЖКХ.