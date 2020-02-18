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Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера

16:19 18.02.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Врачи диагностировали второй случай заболевания COVID-19 среди граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

Инфицированным оказался супруг россиянки, у которой также были выявлены симптомы коронавируса в понедельник, 17 февраля.

Обновление 17:30/ Информация о заражении двух россиян оказалась преждевременной. По уточненным данным, заражен только мужчина, диагноз его супруге (которая была якобы первая зараженная россиянка) еще не поставлен.

Общее число зараженных на лайнере составляет более 450 человек. Всего пассажиров — около 3,7 тысячи.

Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как у некоторых находящихся на борту обнаружились симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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18.02.2020, 19:19
Гость: Лида Алматинская

Дурак
18.02.2020, 19:19
Гость: Владимир

Японцы создали закрытый инкубатор для изучения распространения вируса среди человеческих существ, находящихся в изолированном помещении с единой вентиляционной системой.
Опыты над людьми не-японской национальности, ясное дело, им интересно посмотреть как европеоиды будут взаимно заражаться не имея возможности избежать ситуации.
18.02.2020, 18:40
Гость: Катапуся

А летучие мыши, они что азиатки?
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