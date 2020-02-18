Жителям Поморья могут разрешить сбор водорослей после шторма

21:28

Жителям Архангельской области могут разрешить собирать выброшенные штормом водоросли.

Об этом предложении в числе прочего говорилось в докладе о ходе реализации комплексного плана развития рыбохозяйственной отрасли Архангельской области, сообщает ДвинаИнформ.

Предложения предусматривают:

- снятие запрета и ограничений на сбор штормовых выбросов морских водорослей, а также запрета на формирование рыболовных участков на судоходных водных объектах;

- создание перечня сельских прибрежных населенных пунктов Поморья, жителям которых предлагается разрешить применение одностенных ставных сетей и сетных ловушек (без путевок) для осуществления лова рыбы во внутренних морских водах.

Председатель правительства региона Алексей Алсуфьев поручил внимательно изучить и отслеживать эти, а также иные важные обозначенные вопросы, обеспечив должное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.