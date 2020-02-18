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Жителям Поморья могут разрешить сбор водорослей после шторма

21:28 18.02.2020

Жителям Архангельской области могут разрешить собирать выброшенные штормом водоросли. 

Об этом предложении в числе прочего говорилось в докладе о ходе реализации комплексного плана развития рыбохозяйственной отрасли Архангельской области, сообщает ДвинаИнформ. 

Предложения предусматривают:

- снятие запрета и ограничений на сбор штормовых выбросов морских водорослей, а также запрета на формирование рыболовных участков на судоходных водных объектах;
- создание перечня сельских прибрежных населенных пунктов Поморья, жителям которых предлагается разрешить применение одностенных ставных сетей и сетных ловушек (без путевок) для осуществления лова рыбы во внутренних морских водах.

Председатель правительства региона Алексей Алсуфьев поручил внимательно изучить и отслеживать эти, а также иные важные обозначенные вопросы, обеспечив должное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.  

Темы: Приморский край, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 03:12
Гость: советский инженер

А при царе крепостным крестьянам это запрещали?
19.02.2020, 01:02
Гость: Евгений В

Как их еще можно ненавидеть, слов цензурных не хватает. Дали разворовать всю страну....
19.02.2020, 00:15
Гость: А есть ли проблема?

Сколько там народу осталось, в том Поморье? Небось, меньше нуля.
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