Въезд граждан Китая в Россию приостановят с 20 февраля

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С 20 февраля в России будет временно приостановлен въезд граждан Китая в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности, сообщает "Интерфакс".

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это ограничение связано с эпидемией коронавируса, бушующей в Поднебесной.

Кроме того, с 19 февраля будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая, а также приостановлено оформление приглашений гражданам КНР на въезд в РФ для работы на территории страны и оформление разрешений на привлечение и использование иностранных работников из Китая.

Отмечается, что данное ограничение не коснется транзитных пассажиров.

В Китае по состоянию на вторник, 18 фекраля, число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом Covid-19, составило 72 436 человек, умерли 1 868 человек. В больницах страны проходят курс лечения 58 016 человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое, более 1,7 тыс. человек выздоровели и были выписаны из медучреждений.