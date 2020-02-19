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Въезд граждан Китая в Россию приостановят с 20 февраля

08:41 19.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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С 20 февраля в России будет временно приостановлен въезд граждан Китая в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности, сообщает "Интерфакс".

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это ограничение связано с эпидемией коронавируса, бушующей в Поднебесной.

Кроме того, с 19 февраля будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая, а также приостановлено оформление приглашений гражданам КНР на въезд в РФ для работы на территории страны и оформление разрешений на привлечение и использование иностранных работников из Китая.

Отмечается, что данное ограничение не коснется транзитных пассажиров.

В Китае по состоянию на вторник, 18 фекраля, число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом Covid-19, составило 72 436 человек, умерли 1 868 человек. В больницах страны проходят курс лечения 58 016 человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое, более 1,7 тыс. человек выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 09:54
Гость: Олег

Это нужно было сделать еще месяц тому назад.
19.02.2020, 09:51
Гость: rk

Грубая работа. Друг познается в беде. Хотя бы въезд через карантин предложили. Сосед с пониманием отнесся бы.
19.02.2020, 09:28
Гость: китаец

Мишустин, китайские банки, шлют пламенный привет, российским чиновникам!
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