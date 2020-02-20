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Минэнерго наказало троих сотрудников за закупку наклеек «Обама ЧМО»

17:04 20.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минэнерго России привлекло к дисциплинарной ответственности троих сотрудников, ответственных за закупку наклеек «Обама ЧМО» для автомобилей ведомственной охраны. Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на министерство.

Наказаны двое сотрудников Северо-Кавказского филиала министерства и один сотрудник ФГУП «Ведомственная охрана», «ответственные за допущенные ошибки». В Минэнерго не уточнили, какое наказание они понесли, отметив, что никто не уволен.

ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго в январе разместило на сайте госзакупок договор на техобслуживание и ремонт 10 автомобилей. Среди прочего исполнитель должен был закупить в качестве расходных материалов наклейки «Обама ЧМО».

Специалист, готовивший контракт, объяснил, что наклейки попали в список из-за технической ошибки или «ошибки текстового редактора вроде Т9». После внимания СМИ закупку отменили.

Темы: Россия, Международные отношения, Отношения России и США, Энергетика и проблемы энергоснабжения
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Комментарии читателей
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20.02.2020, 22:14
Гость: алекс

Как это по нашенски, по русско-чиновничьи! Команды сверху чморить Обаму не было! А по сему-бей своих чтоб Обама боялся! "Бомби" Воронеж!
20.02.2020, 20:02
Гость: Евгений В

Энергетика дураков плохо переносит, с ней надо быть очень аккуратным, у ее нет предела разовой мощности. Дураков энергетика не терпит, слишком ответственная работа, не говоря уже о науке. Такие наклейки характерный признак. После философии идеологии будущего, энергетика самая опасная и ответственная перед человечеством и Вселенной отрасль деятельности.
20.02.2020, 19:58
Гость: такиминадо

Какие феерические дятлы! Как таким можно доверять мало-мальски серьезную работу, тем более в такой ответственной и потенциально опасной сфере, как энергетика? Страшно подумать, что они могут натворить с помощью простой "ошибки текстового редактора".
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