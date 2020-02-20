Путин поручил ФСБ обеспечить максимальную защиту празднования Победы

13:18

Президент России Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу обеспечить максимальный уровень безопасности во время мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РБК.

«В том числе поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России. Прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы», — цитирует издание заявление главы государства.

Отмечается, что в этом году парад, посвященный годовщине Победы, продлится полтора часа — на 30 минут дольше, чем в прошлом году. В мероприятии примут участие 15 тысяч человек и 375 единиц наземной и авиатехники.

Ранее сообщалось, что на мероприятия 9 мая приедут лидеры 17 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.