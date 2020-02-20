]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин поручил ФСБ обеспечить максимальную защиту празднования Победы

13:18 20.02.2020
Парад
© KM.RU
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу обеспечить максимальный уровень безопасности во время мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РБК

«В том числе поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России. Прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы», — цитирует издание заявление главы государства.

Отмечается, что в этом году парад, посвященный годовщине Победы, продлится полтора часа — на 30 минут дольше, чем в прошлом году. В мероприятии примут участие 15 тысяч человек и 375 единиц наземной и авиатехники.

Ранее сообщалось, что на мероприятия 9 мая приедут лидеры 17 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.02.2020, 20:06
Гость: ответ

Вам праздновать нечего, "в итоге" через 75 лет после Великой Победы случилось жалкое поражение. Ничего личного, так есть. Почему? Ну, надо с умом и честно разобраться. В поражение свой вклад внесли очень многие. На старости это как-то отчетливо понимаешь. Вспоминая свое поведение ...
20.02.2020, 19:45
Гость: Евгений В

Этот праздник все больше становится не нашим и все больше похож на шоу для пиара власти и побежденных.
20.02.2020, 18:28
Гость: Таки кто победил в итоге через 75 лет?

Што празднуем?
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации