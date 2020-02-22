Главу МВД попросили проверить информацию о «палочной системе» в ведомстве

16:49

Руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин написал заявление на имя министра Владимира Колокольцева с просьбой провести служебную проверку в отношении заместителя главы МВД генерал-полковника Аркадия Гостева, отвечающего в министерстве за работу органов дознания, а также проверить ГУ МВД по Подмосковью, пишет РБК.

В заявлении говорится, что в пятницу, 21 февраля, в муниципальном управлении МВД России «Орехово-Зуевское» прошло совещание дознавателей, на котором сотрудникам поставили задачу сдать до конца месяца 55 уголовных дел. Пашкин ссылается на аудиозапись, сделанную во время совещания.

Также в заявлении говорится о том, что, согласно записи, «руководство областного главка МВД говорит», что в среднем по области в месяц сдается 80 уголовных дел и отчитывает сотрудников за недостаточное количество дел.

В начале своей работы на посту министра в 2012 году Владимир Колокольцев заявлял, что является убежденным сторонником отмены «палочной системы», когда сотрудники выискивают несуществующие преступления или одно большое делят на несколько составов только ради показателей.

Затрагивал эту проблему и Владимир Путин. «Как вы знаете, сложилась практика оценивать работу дознавателя, следователя по количеству дел, переданных в суд, в том числе дел, которые должны быть прекращены по нереабилитирующим основаниям. Таких дел — около четверти от всех, что оказались или оказываются в суде, и фактически уже на стадии следствия ясно, что они не имеют перспективы для вынесения приговора, не имеют судебной перспективы. Эксперты предлагают внести изменения в ведомственные нормативные акты МВД, в соответствии с которыми следователю и дознавателю для улучшения отчетности не нужно будет направлять такие дела в суд», — говорил президент в 2018 году, выступая на коллегии МВД.