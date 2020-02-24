«Могортранс» отключит Wi-Fi в столичном наземном транспорте

11:09

С 1 марта в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях беспроводной интернет будет временно отключен, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

По словам представителя "Мосгортранса", предоставляемая сейчас услуга не удовлетворяет требованиям пользователей. В связи с этим "Мосгортранс" запустит опрос пассажиров, что бы они хотели от данного сервиса, и подготовит обновленные требования к нему, согласно пожеланиям оных.

Предполагается, что беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года.

"Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы", - добавили в "Мосгортрансе".

Первые автобусы в Москве с бесплатным Wi-Fi вышли на маршруты в феврале 2016 года.