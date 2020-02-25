Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

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Непродовольственные товары в РФ могут подорожать в 2021 году, сообщил «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров. Причиной тому может стать вступление в силу нормативов, согласно которым должна проводиться полная утилизация отходов на потребительские товары и упаковки.

Стоимость бытовой техники может подскочить минимум на 13 процентов, электроинструментов — на 11 процентов, электроники — на 9 процентов, обуви — на 5 процентов, одежды — на 2 процента. Прогноз был составлен после изучения мнения 800 ретейлеров.

Два года назад Минприроды предложило концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров товаров. Согласно документу, в стране следует проводить стопроцентную утилизацию упаковки отечественных и импортных товаров.

«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. <...> Продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую», — объяснил представитель «Деловой России».