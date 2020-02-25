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Бывший глава ФСИН Александр Реймер вышел по УДО

10:06 25.02.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

 Как уточнили в пресс-службе суда, это решение было принято 20 февраля. Реймер просил об УДО и в 2019 году, но тогда суд отклонил его ходатайство.

Реймер ушел в отставку с поста главы ФСИН в 2012 году. После этого в ведомстве обнаружили махинации почти на три миллиарда рублей, в том числе с закупкой электронных браслетов по завышенным ценам. 

В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу ФСИН Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима и выплате штрафа в 800 тысяч рублей. Бывший заместитель Реймера Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев заключения в колонии и штраф в 600 тысяч рублей, а третий фигурант дела Виктор Определенов приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч. Реймер и Криволапов также были лишены генеральских званий.

Темы: ФСИН, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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25.02.2020, 16:23
Гость: Мнение

В России созданы все условия для воровства и коррупции. Реймер похитил около 3 млрд руб, присудили штраф 800 тыс руб то составляет примерно 0,03% от похищенной суммы, и 8 лет общ. режима колонии, не прошло и три года выпустили, все условия для воровства, теперь ему и его родственникам надолго хватить загорать на Лазурном берегу Средиземного моря. Подобные хищения сильно бьют по финансовой системе страны, тормозят экономику, зарплата в России 70% населения от 15 до 25 тыс руб что примерно как в Африканском бандустане, сумарная сумма по стране огромна, её хватило бы на значительные инвестиции в экономику, на развитие ВС, которые сидят на голодном пайке, на образование и медицины из года в год сокращается финансирование, ну видимо что бы таким как Реймер хватило на хлеб с маслом. Минфин не принимает никаких мер что бы как то изменить ситуацию в стране. А зачем, как сидели в креслах не принося пользы так и будут сидеть даже если развалится вся система финансов.
25.02.2020, 15:06
Гость: good

Чем больше украдешь, тем меньше дадут!
А за ОЧЕНЬ много только в долю входят и ничего не дают.
25.02.2020, 14:38
Гость: видимость

И это называется борьба с коррупцией в РФ.
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