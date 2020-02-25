Бывший глава ФСИН Александр Реймер вышел по УДО

10:06

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнили в пресс-службе суда, это решение было принято 20 февраля. Реймер просил об УДО и в 2019 году, но тогда суд отклонил его ходатайство.

Реймер ушел в отставку с поста главы ФСИН в 2012 году. После этого в ведомстве обнаружили махинации почти на три миллиарда рублей, в том числе с закупкой электронных браслетов по завышенным ценам.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу ФСИН Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима и выплате штрафа в 800 тысяч рублей. Бывший заместитель Реймера Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев заключения в колонии и штраф в 600 тысяч рублей, а третий фигурант дела Виктор Определенов приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч. Реймер и Криволапов также были лишены генеральских званий.