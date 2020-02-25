Путин назвал главный показатель успеха нацпроектов

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Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что главный индикатор успешности нацпроектов — это продолжительность жизни граждан. По словам главы государства, этот показатель «отражает все остальное». Российский лидер добавил, что первый год реализации нацпроектов удалось выполнить не все.

«Действительно, не все сделано: из 38 задач, которые ставились на этот (2019) год, 26 исполнено, остальные — нет. Но двадцать шесть-то сделано»,— сказал Путин.

Вместе с тем глава государства согласился, что россияне «действительно в чём-то не почувствовали» положительного эффекта от нацпроектов.

Глава государства также обратил внимание на особенности демографической ситуации в России. Он указал на то, что продолжительность жизни увеличилась, что стало результатом снижения смертности. Однако убыль населения в 2019 году составила 260 тысяч человек, отметил Путин.

Ключевые цели 12 национальных проектов — это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья, автомобильных дорог, науки, культуры, малого и среднего предпринимательства и других

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов рублей будут направлены из федерального бюджета, еще 7,5 триллиона составят внебюджетные источники, а 4,9 триллиона поступят из казны регионов.