]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин назвал главный показатель успеха нацпроектов

11:32 25.02.2020
© KM.RU, © РИА Новости Алексей Даничев
© KM.RU, © РИА Новости Алексей Даничев
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что главный индикатор успешности нацпроектов — это продолжительность жизни граждан. По словам главы государства, этот показатель «отражает все остальное». Российский лидер добавил, что первый год реализации нацпроектов удалось выполнить не все.

«Действительно, не все сделано: из 38 задач, которые ставились на этот (2019) год, 26 исполнено, остальные — нет. Но двадцать шесть-то сделано»,— сказал Путин.

Вместе с тем глава государства согласился, что россияне «действительно в чём-то не почувствовали» положительного эффекта от нацпроектов.

Глава государства также обратил внимание на особенности демографической ситуации в России. Он указал на то, что продолжительность жизни увеличилась, что стало результатом снижения смертности. Однако убыль населения в 2019 году составила 260 тысяч человек, отметил Путин.

Ключевые цели 12 национальных проектов — это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья, автомобильных дорог, науки, культуры, малого и среднего предпринимательства и других

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов рублей будут направлены из федерального бюджета, еще 7,5 триллиона составят внебюджетные источники, а 4,9 триллиона поступят из казны регионов.

Темы: Демографическая ситуация в России, Социальные проблемы в России, Бюджетная политика в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.02.2020, 22:13
Гость: Он же не скажет,

что его прожекты медным тазом накрылись.
25.02.2020, 21:44
Гость: Гость

А пятиэтажная квартира Сечина и дача за 20 миллиардов разве не успех? Просто на всех сразу не хватает. Потерпите лет 500 и до вас очередь дойдет.
25.02.2020, 21:42
Гость: Гость

Не обольщайтесь. 25.7 триллиона рублей- это, примерно, 450 миллиардов долларов. Если считать, что 1 миллионон долларов- это 15 кг в стодолларовых купюрах, то всего получается 30 тонн денег. Вывезут одним самолетом.
Все комментарии (40)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации