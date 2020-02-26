Россия окажет содействие польской делегации, планирующей посетить Смоленск

20:07

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах посетить в начале апреля Смоленск и Катынь в связи с 10-й годовщиной катастрофы самолета Ту-154М, на котором погиб президент Польши Лех Качиньский, а также побывать в смоленской Катыни, чтобы отметить 80-ю годовщину так называемого Катынского расстрела.

Посольство республики в Москве передало в МИД РФ ноту с просьбой оказать содействие в организации государственного визита, на что в ведомстве ответили согласием.

"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - заявили агентству ТАСС в МИД РФ