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Россия окажет содействие польской делегации, планирующей посетить Смоленск

20:07 26.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах посетить в начале апреля Смоленск и Катынь в связи с 10-й годовщиной катастрофы самолета Ту-154М, на котором погиб президент Польши Лех Качиньский, а также побывать в смоленской Катыни, чтобы отметить 80-ю годовщину так называемого Катынского расстрела.

Посольство республики в Москве передало в МИД РФ ноту с просьбой оказать содействие в организации государственного визита, на что в ведомстве ответили согласием.

"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - заявили агентству ТАСС в МИД РФ

Темы: Польша, Авиакатастрофа под Смоленском
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 00:48
Гость: НХ

Думаю, что этот миролюбивый жест со стороны нашего МИДа не будет оценён доброжелательно польской стороной. Они ещё больше оборзеют! И уж точно, они не восстановят памятники наши воинам, павшим за освобождение Польши от нацистов. Неблагодарность - это свойство низких людей. Именно такую низость демонстрируют сегодня польские руководители, когда сносят памятники советским воинам-осовбодителям и клевещут на Советский Союз и Сталина. Именно Сталин обеспечил нынешние границы Польши. Весь этот бред про совместное с Гитлером нападение на Польшу, якобы ставшим началом II Мировой войны является грубым и циничным искажением истории, прикрытием того факта, что Польша совместно с Гитлером планировали напасть на СССР. Вступление Красной Армии на территории Зап. Украины и Зап. Белоруссии произошло тогда, когда польское правительство покинуло страну. Поляком что, было бы легче, если бы Гитлер продвинулся на эти территории? А альтенатива была именно такая. СССР вернул себе территории, отошедшие к Польше после их захвата в 1919-1921 г. и вышел на линию Керзона.
Здесь верно высказываются сомнения в том, что всех польских офицеров расстреляло НКВД. Очень много нестыковок. А прокурор Илюхин вышел на людей, которые подделывали советские документы, в том числе, насколько помню, и документы, якобы это доказывающие.
Уверен в одном: если после этого жеста последуют новые наскоки и претензии Польши к России, то это будет последний подобный шаг.
27.02.2020, 00:21
Гость: НХ

Полностью поддерживаю!
26.02.2020, 23:28
Гость: советский инженер

Сами поляки все памятники советским солдатам уничтожили. Так почему в России должны их уважать? Сколько можно терпеть плевки в лицо? Раз позволяем - будут плевать и дальше.
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