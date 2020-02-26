ФСБ задержала двух подростков, планировавших нападение на школу

12:09

В Саратове при подготовке нападения на школу задержаны два 15-летних подростка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Молодые люди состояли в "интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида".

По данным спецслужбы, подростков задержали в заброшенном бомбоубежище, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении помимо огнестрельного оружия они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, изготовленные по инструкции из интернета.

Областное управление СКР возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц). Решается вопрос об избрании задержанным подросткам меры пресечения.

Во время допроса один из задержанных, на вопрос какие цели он преследовал, отвечает: "Месть". При этом подросток также сказал, что для него было не важно число жертв нападения, а второй задержанный "рассчитывал примерно на 40 человек".

Кроме того, один из подростков сообщил, что заинтересовался темой массовых убийств в школах около года назад.

Другой задержанный заявил, что нападение планировалось совершить в мае.