Мишустин разрешил сбивать самолеты, нарушившие российскую границу

16:33

Российские Вооруженные силы отныне имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие границу РФ без объяснения причин.

Соответствующее постановление, утверждающее новые правила применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве, подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Документ утверждает порядок действий дежурных сил России в случае нарушения российской границы гражданскими или военными самолетами.

«При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются… при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», — цитируют постановление «Известия».

В случае если границу нарушает военное воздушное судно, которое отказывается отвечать на визуальные или радиосигналы, по нему также будет применяться оружие на поражение.

Кроме этого, постановление разрешает сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.