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Мишустин разрешил сбивать самолеты, нарушившие российскую границу

16:33 26.02.2020
Михаил Мишустин. Фото с сайта kremlin.ru

Российские Вооруженные силы отныне имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие границу РФ без объяснения причин.

Соответствующее постановление, утверждающее новые правила применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве, подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Документ утверждает порядок действий дежурных сил России в случае нарушения российской границы гражданскими или военными самолетами.

«При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются… при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», — цитируют постановление «Известия».

В случае если границу нарушает военное воздушное судно, которое отказывается отвечать на визуальные или радиосигналы, по нему также будет применяться оружие на поражение.

Кроме этого, постановление разрешает сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

Темы: Михаил Мишустин, Авиация, Правительство России
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Комментарии читателей
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26.02.2020, 22:47
Гость: Ренегат

Все правильно, надо сбивать, причём, сбивать за нарушение границ как из вне, так и изнутри, потом смотреть есть ли там пасы(они разные бывают), но если собьют ВВП будет глупенькая ситуация, или нет?
26.02.2020, 22:26
Гость: Старик

Продемонстрировал свою безграмотность,как политик. После событий с корейским Боингом в 1983г.этот вопрос был решен на межгосударственном уровне. Согласован соответствующий регламент. Мытарь просто в лужу ..... Посмешище.
26.02.2020, 21:52
Гость: Скептик

Ну, тогда и корабли надо топить.
А подводные - взрывать.
Отдельный вопрос: а что делать с заблудившимися поездами?
Все комментарии (20)
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