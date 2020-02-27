Новый «Захарченко» - экс-сотрудник МВД с виллой в Монако и миллиардным состоянием

Сергей Терентьев вовремя уволился со службы и обосновался на Лазурном берегу во Франции. ВИДЕО

Сергей Терентьев (в круге). Фото телеграм-канала Mash

Коррупция в России приобрела невиданные масштабы. Даже не самые высокие чины воруют миллиардами – при полном попустительстве властей. Все могло бы быть по-другому, если бы, как в позднесоветские времена, хапуг показательно расстреливали, подобно директору Елисеевского магазина или фигурантам «хлопкового» дела. Однако в России сейчас держат ответ только те, кто ворует в мизерных количествах. А таким, как полковник Захарченко, у нас «зеленый свет» и полный, так сказать, почет.

Итак, знакомьтесь – Сергей Терентьев. Бывший полковник. Еще несколько лет назад служил в МВД России в Абхазии, где занимал должность официального представителя, сообщает Телеграм-канал Mash. До этого тянул лямку начальника полиции Главного управления МВД РФ по ЦФО.

В 2015 году полицейский почуял опасность, уволился, а год спустя сразу после задержания своего приятеля Дмитрия Захарченко поспешил укрыться за границей.

На жизнь, мягко говоря, хватает. В данный момент Терентьев с семейством обосновался на собственной вилле на Лазурном берегу Франции. Это не первая элитная недвиживость полковника: около семи лет назад его родные прикупили два огромных участка в Серебряном Бору, рыночная стоимость которых по 500 миллионов рублей.

Дальнейшие покупки также впечатляли. Родители-пенсионеры Терентьева заселились в апартаменты бизнес-класса за 80 миллионов рублей. А у самого Сергея появились частный вертолёт и «бентли». Если бы он жил на одну зарплату, то мог бы себе позволить такое лишь лет через 200 жизни без еды-питья.

Несмотря на то, что Терентьев служил в полиции аж с 1994 года, его фотографии с места работы отчего-то совсем не сохранились. Как память осталась лишь декларация о доходах за 2014-й, за который он получил два миллиона 96 тысяч рублей, и душераздирающая информация о том, что полковник имеет половину квартиры в 80 квадратных метров.

Разве что в октябре 2015-го на сайте МВД Абхазии проскользнула информация, что председатель одной из местных партий Алхас Квинциния незаконно использует автомобиль марки Toyota Corolla, принадлежащий внутренним органам. Однако сам чиновник уверял, что никогда не ездил на данной машине, потому что ею владел Терентьев, занимавший на тот момент пост представителя МВД Абхазии. Сам Терентьев тогда предпочёл отмолчаться.

После задержания Захарченко Терентьев оперативно уехал во Францию, прихватив с собой семью. На Лазурном Берегу и в Монако у полковника внезапно оказалось несколько особняков. А вот недвижимость в России его родные вмиг продали, учуяв запах жареного.

В данный момент Генеральная прокуратура РФ изучает материалы, собранные на полковника-миллиардера. Если будет доказано, что свои астрономические доходы Терентьев получил посредством взяток, его ждет до 15 лет лишения свободы.

«Учитывая, о каких доходах Терентьева говорят в СМИ, ему, скорее всего, инкриминируют получение взяток в особо крупных размерах, а также злоупотребление должностными полномочиями, - поведал Газете.Ру юрист Максим Калинов. - Однозначно будет лишение свободы – возможно, до 15 лет – и арест имущества, которым он владеет».

Добраться до находчивого полковника при этом будет ой как непросто. Правоохранители с нашей стороны должны будут направить в генпрокуратуру Франции ходатайство об оказании международной правовой помощи при аресте и конфискации имущества, нажитого в России преступным путем. Положительное решение зарубежного суда последует лишь в случае детального доказательства серьёзной вины подозреваемого.

Согласно Типовому договору о выдаче, принятому резолюцией 45/116 Генассамблеи от 14 декабря 1990 года, страны ООН должны согласиться на выдачу любого лица, разыскиваемого в запрашивающем государстве в целях судебного преследования за правонарушение. «После того, как Генпрокуратура РФ отправит ходатайство об оказании международной правовой помощи, правоохранители Франции начнут преследование преступника. Это уже налаженная схема», — подчеркнул Калинов.

Самое примечательное в этой истории то, что такими деньгами ворочает обычный полковник МВД из Москвы. Страшно даже подумать, каков уровень благосостояния его начальства – генералов-силовиков! Конечно, речь тут уже идет о состояниях в десятки и сотни миллионов долларов. Показательно и то, что Терентьев свил гнездо во Франции и Монако, прекрасно зная истинную цену диванным разговорам про «Гейропу», «коварную НАТО» и пр.

Кстати, у ещё одного миллиардера – полковника Захарченко - родня тоже обосновалась в Европе – в Словакии и на Кипре.