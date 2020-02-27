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СК предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

12:46 27.02.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Следственный комитет предъявил новое обвинение экс-сотруднику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему срок в 12 лет и шесть месяцев за коррупцию и воспрепятствование правосудию. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат экс-полковника Александр Горбатенко, бывшему силовику предъявлено еще одно обвинение в получении взятки в период с 2007 по 2016 год. Сам Захарченко вину не признает.

«Вчера в колонии Дмитрию было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — в получении взятки в период с 2007 по 2016 год», — сказал адвокат агентству.

По версии следствия, Захарченко получил взятку от группы бизнесменов. Среди них — Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Дмитрий Моторин, а также Иван Станкевич. Полковник получил от предпринимателей около 1,413 миллиарда рублей, утверждает обвинение.

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартирах, а также на рабочем месте были найдены денежные средства на сумму свыше девяти миллиардов рублей. Также суд изъял у Захарченко 27 объектов недвижимости, четыре транспортных средства и золотой слиток.

Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима (позже приговор смягчили на шесть месяцев), а также к штрафу в размере 117,99 миллиона рублей. Он был лишен звания полковника и всех наград.

Ранее Генпрокуратура изучать материалы о дорогостоящем имуществе бывшего официального представителя МВД России в Абхазии Сергея Терентьева. Он покинул страну после ареста Захарченко. Согласно официальным доходам Терентьева, на приобретенные активы ему пришлось бы копить примерно 200 лет.

Темы: Правоохранительные органы в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 13:32
Гость: Надо же

А я думал, что его в Донецке того...
27.02.2020, 13:21
Гость: Ну-ну

Ну, по меркам прихватизаторов взятка в 1,4 млрд( приблизительно 23 млн долларов) это вообще не деньги :)
Большой скромняга этот полковник :)
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