Борьба с утечкой мозгов: где решение

13:34

Выучить квалифицированного инженера, врача или летчика у нас получается прекрасно, а вот воспитать истинного патриота - не очень



Фото из группы ВКонтакте «Уехать из России»

Вновь поднятая в интервью ТАСС с президентом России Владимиром Путиным проблема утечки мозгов - выезда из нашей страны ученых, высококвалифицированных специалистов и просто перспективных молодых людей, стремящихся вдали от Родины найти если не счастье, то как минимум стабильность и достаток, сохраняет свою актуальность уже долгие годы.

Способы ее решения, предложенные главой государства, безусловно, заслуживают внимания, однако наивно было бы полагать, что предотвратить медленное утекание будущего России за рубеж можно одними только административными или даже экономическими методами.

Прежде всего? сам президент признал: ни один метод воздействия в этом вопросе, помимо плюсов, не лишен и минусов, порой проявляющих себя далеко не сразу.

Приведенный им пример с гражданской авиацией, увеличение зарплат в которой привело к оттоку туда боевых пилотов из ВКС, с радостью менявших штурвалы истребителей или бомбардировщиков на места в кабинах экипажей пассажирских лайнеров, весьма показателен.

Увы, упомянутая президентом поговорка насчет рыбы, ищущей, где глубже, актуальность свою доказала веками. Однако неужели же мы, потомки победителей и великих созидателей, желаем окончательно скатиться до «рыбьего» отношения к жизни, измеряя в ней все ценности исключительно количеством «корма»?

Вне всяких сомнений, улучшение оплаты труда пропорционально его квалификации, сложности, интеллектуальности – первейшая задача для любого государства, особенно для того, которое не желает деградировать или топтаться на месте, а стремится к развитию. В том числе и экономическому, техническому, инновационному.

Однако при этом стоит помнить, что в нынешнем мире в большинстве случаев всегда найдутся корпорации, государства и прочие структуры, способные предложить больше.

Не будем забывать о том, что, помимо русских «мозгов», в те же США, Канаду, Сингапур, Австралию стекаются башковитые ребята со всего мира. В том числе и из тех его уголков, где зарплаты куда повыше отечественных.

Из Восточной Европы, жизненный уровень некоторых стран которой является для многих россиян мечтой, за «длинным евро» бегут в Германию, Францию, Скандинавию. Всех не перекупишь, да и надо ли?

Диаметрально иной подход, не без иронии названый президентом «держать и не пущать», давно показал свою низкую состоятельность. Ну разве что в комплект к нему мы получим новый «железный занавес»...

С другой стороны, со словами Путина о необходимости требовать от тех, кто получил востребованные и перспективные специальности за государственный счет, отработать как минимум стоимость собственного обучения, спорить сложно.

Качественное образование во всем мире стоит дорого, и, позволяя получившим его бесплатно (фактически за счет собственных соотечественников, не рвущихся «за бугор» в поисках райских кущ, а работающих и платящих налоги в России), молодым людям обогащать своим потенциалом совершенно другие, в том числе и недружественные нам государства, Россия поступает, очень мягко говоря, недальновидно.

В свете этого неплохо выглядит идея обременять выпускников тех же медицинских вузов дополнительными обязательствами: отучился – отработай. Однако действенным подобный подход будет лишь в случае наличия в арсенале государства, помимо кнута, достаточно привлекательного пряника.

К примеру, предоставления молодым специалистам особо востребованных профессий жилья, занять которое они смогут, отработав год, а вот назвать своей собственностью – лет через десять прилежного труда.

Это только один из вариантов, однако во всем мире именно такие вот «ловушки» социально-бытового характера для удержания ценных кадров используются даже эффективнее, чем простое увеличение зарплат.

И еще один момент, упомянуть о котором было бы в корне неправильно.

То, что большинство уезжающих за рубеж на более или менее постоянное место жительства составляют люди с высшим образованием, в общем, закономерно. Чем умнее и ученее, тем, соответственно, востребованнее. Однако есть тут и «двойное дно», о котором говорить у нас (как это обычно бывает с вещами стыдными), не очень-то любят. Увы, так сложилось, что система образования в России во многом отдана на откуп людям со вполне определенными взглядами на жизнь и на нашу страну.

Не буду приводить здесь конкретные имена профессоров и прочих деятелей, призванных «сеять разумное, доброе, вечное», сполна отметившихся откровенно русофобской риторикой - они и так на слуху. Вот где надо искать причину того, что многие выпускники отечественных вузов покидают их с твердой установкой на то, что на родной земле в принципе «ловить нечего».

При таком положении вещей нет ничего удивительного в том, что выучить квалифицированного инженера, врача или летчика у нас получается прекрасно, а вот воспитать истинного патриота, готового делить со своей Отчизной не только ее победы, но и невзгоды – как-то не очень...

Проблема не в том, что русские люди хотят зарабатывать больше, а в том, что они готовы бежать за границу в поисках более сытной доли, стоит их Родине войти в ту или иную «полосу турбулентности». Борьбу с утечкой мозгов надо начинать с битвы за души.

Автор: Александр Харалужный