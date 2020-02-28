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Курс доллара превысил 67 рублей впервые с сентября 2019 года

11:07 28.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Биржевой курс доллара утром 28 февраля вырос на 1,62%, достигнув отметки в 67,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В последний раз доллар стоил больше 67 рублей 3 сентября 2019 года. По состоянию на 10:50 по московскому времени, доллар чуть снизился от пикового значения. Сейчас он торгуется около уровня в 66,78 рубля.

В то же время евро вырос на 1,2%. Сейчас он стоит на бирже около 73,4 рубля. Пиковое значение на 28 февраля составляло 73,8 рубля.

Утром вниз ушли и российские фондовые индексы. Рынок РФ последовал за обвалом мировых площадок и котировок нефти. К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, а индекс РТС упал на 4,1%, до 1329,32 пункта.

Значительнее всего пострадали акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». Ее ценные бумаги потеряли в цене 8,3%. За ней последовали «Татнефть» и компания «Распадская». Их акции подешевели на 6% и 5,9% соответственно. В список антилидеров стоимости ценных бумаг также вошли «ЛУКОЙЛ» (-5,9%), «Интер РАО» (-5,9%) и АФК «Система» (-5,5%).

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России
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Комментарии читателей
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28.02.2020, 13:02
Гость: ABCD

Показатели путиномики растут на глазах. И в отличии от показателей экономики, их очень хорошо видно в обменниках.
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