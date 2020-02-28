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Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе

13:08 28.02.2020
Фото с сайта nato.int
Фото с сайта nato.int
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НАТО проведет в пятницу экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу. Об этом говорится в распространенном пресс-службой НАТО заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга.

В сообщении уточняется, что в соответствии с Североатлантическим договором любая страна-участник альянса может запрашивать консультации, когда считает, что под угрозой находится ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

28 февраля турецкая армия атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в провинции Идлиб. Сообщалось, что турецкие войска нанесли удары с воздуха по позициям правительственных войск. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить наносить удары по сирийским войскам.

НАТО за прошедшие годы трижды проводила консультации по безопасности с Турцией в связи с ситуацией в Сирии и пограничных турецких районах. Последние состоялись 25 ноября 2015 года, когда Турция запросила поддержку альянса после того, как сбила российский Су-24. НАТО выразила Анкаре политическую поддержку, однако воздержалась от любых практических действий.

В четверг вечером глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры со Столтенбергом. Агентство Anadolu, которое сообщило об этом разговоре, деталей не приводило.

Темы: Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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28.02.2020, 21:20
Гость: Эрдоган

заигрывал с Путиным ,презрев НАТО,Теперь он просит помощи от НАТО ,чтобы бороться с Путиным.Есть ли мозги у людей,пытавшихся склонить его на свою сторону дармовым Турецким Потоком и дармовой АЭС?Слава создателю,хоть не отдали даром С 400,да еще с технологией.А сколько денег и труда положено на эти идиотские подарки?...
28.02.2020, 20:03
Гость: blog2038,.

Не волнуйтесь, НАТО не станет лезть в проблемы Турции в Сирии - договор НАТО покрывает только защиту суверенных территорий её членов.
28.02.2020, 18:55
Гость: Французский

Вот и Гиркину так казалось. А оно вона как для него обернулось. Ты береги себя, имперец.
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