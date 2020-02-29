Десантный корабль «Орск» прошел Босфор и вошел в Средиземное море

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Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море. Снимки судна опубликовал в Twitter фотограф Reuters Yoruk Isik. Ранее Босфор прошли российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее маршрут фрегатов объяснил представитель флота Алексей Рулев. Он назвал это плановым переходом из Севастополя в дальнюю морскую зону. Фрегаты должны войти в состав постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море, пишет «Коммерсант».

Проход кораблей происходит на фоне обострения в сирийском Идлибе. Турция утверждает, что сторонники «сирийского режима» нанесли воздушные удары, в результате которых погибли 33 турецких военных. Сегодня, 28 февраля, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Турция настаивает на отводе сирийских сил к границам, установленным в Сочинском меморандуме.