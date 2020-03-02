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Экс-министр спорта Колобков вошел в правление «Газпром нефти»

20:42 2.03.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Бывший министр спорта Павел Колобков избран членом правления «Газпром нефти» и назначен заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти.

В его сферу ответственности войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Павел Колобков покинул пост министра после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку. Он не попал в новый кабмин Михаила Мишустина. Главой «Газпром нефти» является Александр Дюков, президент Российского футбольного союза.

Павел Колобков – чемпион ОИ, пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, неоднократный серебряный и бронзовый призер этих турниров. Министерство спорта он возглавил в октябре 2016 года.

Темы: ОАО «Газпром Нефть»
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Комментарии читателей
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03.03.2020, 07:18
Гость: Андрей Хабаровский

Опять перестановка кроватей вместо замены девочек.
03.03.2020, 07:15
Гость: Пенсионер

Водителя автомобиля заставляют сдавать экзамен, прежде чем посадить за руль, преподавателя математики заставляют получить диплом ВУЗ с профильным образованием математики, а не пения или рисования или физкультуры. А почему управлять газпромом можно с образованием физкультурника?! Имеет ли наш колобок хоть элементарные школьные знания по предмету управления, например: 1) Что такое моль газа? 2) Запишите основное уравнение состояния газа - подсказываю - это всем хорошо известное уравнение Менделеева-Клапейрона, и опишите величины в него входящие 3) Запишите формулу для предельных углеводородов 4) Какие основные процессы используются для перегонки нефти 5) Как сосчитать давление многокомпонентного газа, зная концентрацию его отдельных компонент? Все эти вопросы - элементарные для средней школы, я ответы на них до сих пор помню, хоть ночью разбуди. Знаю отлично математику, физику и химию, имею диплом о высшем образовании по физике одного из лучших вузов страны - НГУ, но мне никогда не предлагали должность в правлении "Газпром нефти", хоть и думаю, что там умные и образованные люди чрезвычайно важны и нужны для повышения эффективности работы этого технически сложного предприятия. Однако мне такую должность никогда не предложат, потому, что там умные люди не нужны, им нужно только пилить бабло, а на остальное они давно забили!
03.03.2020, 07:09
Гость: новоявленный правленец

И спортсмену хлебную должность придумали,в ЦЗН идти не придется.Самый лучший спортсмен среди газовщиков и самый лучший газовщик среди спортсменов.
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