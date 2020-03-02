Экс-министр спорта Колобков вошел в правление «Газпром нефти»

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Бывший министр спорта Павел Колобков избран членом правления «Газпром нефти» и назначен заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти.

В его сферу ответственности войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Павел Колобков покинул пост министра после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку. Он не попал в новый кабмин Михаила Мишустина. Главой «Газпром нефти» является Александр Дюков, президент Российского футбольного союза.

Павел Колобков – чемпион ОИ, пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, неоднократный серебряный и бронзовый призер этих турниров. Министерство спорта он возглавил в октябре 2016 года.