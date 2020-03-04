]]>
]]>
Главная В мире Новости

Рада проголосовала за отставку премьера Украины Гончарука

19:19 4.03.2020
Фото с сайта facebook.com
Алексей Гончарук. Фото с сайта facebook.com
Материалы по теме:

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку, что означает отставку всего правительства. Решение принято на заседании Верховной Рады, трансляция доступна на YouTube-канале парламента.

Заявление главы кабмина об увольнении одобрили 353 депутата. Сам Гончарук сказал, что полгода — слишком короткий срок, чтобы оценивать работу правительства. По его словам, СМИ начали критиковать работу его кабинета после того, как правительство разоблачило действовавшие в стране «серые схемы».

В начале заседания президент Владимир Зеленский раскритиковал правительство за невыполнение социальных обязательств, в числе которых он упомянул индексацию пенсий и выплату долгов по зарплате. Кроме того, украинский лидер потребовал от правоохранительных органов результатов резонансных расследований.

Алексей Гончарук впервые написал заявление об отставке в середине января, после того как СМИ опубликовали запись разговора, на котором человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет понимание Зеленским экономики примитивным. Также человек на записи говорит, что сам не понимает экономические процессы.

На должность нового премьер-министра Зеленский представил в Верховной Раде кандидатуру Дениса Шмыгаля.

Фото со страницы Дениса Шмыгаля в соцсети

Шмыгаль занимал в правительстве Гончарука пост вице-премьера, министра развития общин и территорий. Ранее он был председателем Ивано-Франковской областной администрации, директором Бурштынской ТЭС. 

Как стало известно, Верховная Рада утвердила Дениса Шмыгаля  новым премьер-министром Украины. За его назначение проголосовал 291 депутат при необходимых 226, сообщает ТАСС.

В новость были внесены изменения в 19:50

Темы: Украина, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.03.2020, 22:53
Гость: юююю

Ну самое толерантное государство в мире.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации