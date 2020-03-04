Рада проголосовала за отставку премьера Украины Гончарука

19:19

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку, что означает отставку всего правительства. Решение принято на заседании Верховной Рады, трансляция доступна на YouTube-канале парламента.

Заявление главы кабмина об увольнении одобрили 353 депутата. Сам Гончарук сказал, что полгода — слишком короткий срок, чтобы оценивать работу правительства. По его словам, СМИ начали критиковать работу его кабинета после того, как правительство разоблачило действовавшие в стране «серые схемы».

В начале заседания президент Владимир Зеленский раскритиковал правительство за невыполнение социальных обязательств, в числе которых он упомянул индексацию пенсий и выплату долгов по зарплате. Кроме того, украинский лидер потребовал от правоохранительных органов результатов резонансных расследований.

Алексей Гончарук впервые написал заявление об отставке в середине января, после того как СМИ опубликовали запись разговора, на котором человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет понимание Зеленским экономики примитивным. Также человек на записи говорит, что сам не понимает экономические процессы.

На должность нового премьер-министра Зеленский представил в Верховной Раде кандидатуру Дениса Шмыгаля.

Фото со страницы Дениса Шмыгаля в соцсети

Шмыгаль занимал в правительстве Гончарука пост вице-премьера, министра развития общин и территорий. Ранее он был председателем Ивано-Франковской областной администрации, директором Бурштынской ТЭС.

Как стало известно, Верховная Рада утвердила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. За его назначение проголосовал 291 депутат при необходимых 226, сообщает ТАСС.

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