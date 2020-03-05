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Судья Хахалева пожаловалась Владимиру Путину на травлю

20:49 5.03.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева (известна как «золотая судья») написала Владимиру Путину открытое письмо, в котором пожаловалась на травлю. Также она попросила президента разработать комплекс мер, которые позволили бы защитить судей от информационного давления.

«Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности», - говорится в письме, опубликованном «Коммерсантом».

По ее словам, информация о свадьбе дочери стоимостью 2 миллиона долларов и сведения о ее связях с криминальным миром, а также подделке диплома были фейками.

«Шумиха вокруг моего имени, в конце концов, достигла желаемого заказчиками результата: новым руководством Краснодарского краевого суда мне предложено уйти в отставку... Для реверанса в адрес информационных шантажистов меня даже исключили из списка судей на сайте Краснодарского краевого суда, хотя я таковым еще являюсь», - пожаловалась Хахалева.

Напомним, в 2018 году адвокат Алексей Салмин опубликовал данные об отсутствии у Хахалевой юридического образования, но судья заявила, что эта информация носит заказной характер. Она заявила ТАСС, что окончила три вуза, в том числе юридические факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.

На свадьбе дочери Хахалевой выступили известные артисты, среди которых был Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе, а молодоженам, помимо прочего, подарили Bentley. В краевом совете судей после разбирательства сообщили, что расходы на торжество составили пять миллионов рублей.

Темы: Судебная система в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 01:06
Гость: Курсору

Власть проиграет в суде? Вы что короновирус подхватили на скаку?
Власть назначает судью и власть же принимает законы, по которым судья судит. Власть и судья это одно целое и неделимое. Правда, лохов много, которые верят, что у каждой руки своя голова и свой отдельный от другой руки мозг.
05.03.2020, 23:19
Гость: Канешна!

Как на свадьбу пригласить, таки нету, а как жаловаться - вона, прибежала...
05.03.2020, 22:03
Гость: КУРС

"А что ж СУДЬЯ пошло президенту жалуется, вместо подать в суд, ... "(Цитата). Так ведь и не может подать в суд, по той же причине, что и окружение президента не может податью суд на Навального, за его разоблачения. Да и власти невыгодно, что бы Хахалева проиграла. Это ж в случае проигрыша, сколько дел придётся пересматривать? А там большие бабки завязаны.
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