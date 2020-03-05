Судья Хахалева пожаловалась Владимиру Путину на травлю

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Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева (известна как «золотая судья») написала Владимиру Путину открытое письмо, в котором пожаловалась на травлю. Также она попросила президента разработать комплекс мер, которые позволили бы защитить судей от информационного давления.

«Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности», - говорится в письме, опубликованном «Коммерсантом».

По ее словам, информация о свадьбе дочери стоимостью 2 миллиона долларов и сведения о ее связях с криминальным миром, а также подделке диплома были фейками.

«Шумиха вокруг моего имени, в конце концов, достигла желаемого заказчиками результата: новым руководством Краснодарского краевого суда мне предложено уйти в отставку... Для реверанса в адрес информационных шантажистов меня даже исключили из списка судей на сайте Краснодарского краевого суда, хотя я таковым еще являюсь», - пожаловалась Хахалева.

Напомним, в 2018 году адвокат Алексей Салмин опубликовал данные об отсутствии у Хахалевой юридического образования, но судья заявила, что эта информация носит заказной характер. Она заявила ТАСС, что окончила три вуза, в том числе юридические факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.

На свадьбе дочери Хахалевой выступили известные артисты, среди которых был Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе, а молодоженам, помимо прочего, подарили Bentley. В краевом совете судей после разбирательства сообщили, что расходы на торжество составили пять миллионов рублей.