В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов

06:50

Все страховые выплаты работающим гражданам, такие как оплата больничного листа или пособия о беременности и родам, будут идти от Фонда социального страхования (ФСС), а не от работодателей.

Как пишет газета "Известия", соответствующий законопроект разрабатывается Минтрудом РФ. Как отметили его инициаторы, основная цель данного документа - обеспечение гарантированного получения россиянами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Помимо вылат по больничному листу, пособиях по беременности и родам, речь идет также об оплате отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения.

Предположительно законопроект будет представлен в кабмине в сентябре, а вынесен на рассмотрение в Госдуму в декабре этого года.

По мнению депутатов, работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. "У работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Кроме того, трудящийся, получая деньги на больничный из кассы Фонда социального страхования, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в ФСС", – прокомментировали они.

В Думе подчеркнули, что поддержат эту инициативу при условии, что перечисление денег гражданам будет своевременным.