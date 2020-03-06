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Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию

08:31 6.03.2020
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Стоп-кадр из видеотрансляции
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Поправки в Конституцию России востребованы, потому что наша страна с момента принятия основного закона изменилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной думы.

"Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили, что основной закон принимался в особых условиях. Если вы обратили внимание, я в послании тоже об этом сказал, это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна и, конечно, поправки востребованы", - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что "принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания".

"Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной закон. Вещи, которые нас всех объединяют в политическом плане, тоже могут быть найдены", - заключил он.

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 15:28
Гость: карл

Так же нет поправки о национализации Центрального Банка России.
06.03.2020, 14:41
Гость: Альфа

Убеждён, то поправки дадут нулевой эффект для экономики страны и жизни её граждан, а потому обсуждать поправки не вижу смысла. Скоро мы все в этом убедимся - и года не пройдёт.
Менять курс страны надо с всенепременной национализацией базовых отраслей промышленности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сегодня вся страна работает вхолостую, а олигархат выводит результаты труда её тружеников за бугор, делая её граждан нищими и это при том, что Россия обладает огромными ресурсами всех видов.
06.03.2020, 14:23
Гость: пенсионер

В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на владение иностранной недвижимостью, так как десяткам чиновников и парламентариев пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Это все, что нужно знать о поправках в Конституцию.
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