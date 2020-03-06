Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию

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Поправки в Конституцию России востребованы, потому что наша страна с момента принятия основного закона изменилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной думы.

"Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили, что основной закон принимался в особых условиях. Если вы обратили внимание, я в послании тоже об этом сказал, это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна и, конечно, поправки востребованы", - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что "принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания".

"Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной закон. Вещи, которые нас всех объединяют в политическом плане, тоже могут быть найдены", - заключил он.