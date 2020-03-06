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В России предложили конфисковывать незаконно выведенную валюту

11:52 6.03.2020
Министерство финансов РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство финансов России разработало поправки в Уголовный кодекс, которые вводят условия для конфискации валюты, пишет газета "Ведомости".

В частности, конфискация валюты может грозить в случае невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы.

В действующем законодательстве конфискация применяется, например, в случае контрабанды денег, алкоголя, взрывчатых веществ, которые везут через границу. Однако статьи 193 и 193.1 УК (так называемые валютные статьи) ее не предусматривают.

При этом за последние шесть лет Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала почти 4,5 тысячи таких преступлений, возбуждено более 1,6 тысячи уголовных дел.

Отмечается, что ранее Минфин выступал за отмену валютных статей, объясняя свою позицию тем, что нарушения по ним — лишь способ для других преступлений. Однако теперь ведомство предлагает их ужесточение.

В конце прошлого года Путин представил свой вариант изменения статей о валютных преступлениях, которые повышают сумму крупного и особо крупного нарушения — с 9 до 100 миллионов рублей и с 45 до 150 миллионов соответственно.

Также в случае первого невозврата выручки Путин предложил административную, а не уголовную ответственность, но при доказанном сговоре контрагентов — сразу лишение свободы, а не штраф.

По мнению экспертов, данная инициатива Минфина является спорной. Во-первых, по указанным статьям слишком мало обвинительных приговоров, чтобы требовались какие-то изменения. Во-вторых, конфисковать выведенную валюту непросто, для этого требуется согласие другого государства. А получить его будет сложно, ведь вывод денег, полученных легальным путем (не преступных доходов), в большинстве стран преступлением не считается.

В ведомстве не уточнили, каким именно образом предполагается использовать механизм конфискации, и не идет ли речь о конфискации имущества в России на сумму выведенных средств.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 14:10
Гость: Mr Bean

Популистское предложение. В большинстве развитых стран со свободно конвертируемой валютой передвижение легальных средств через границу не является преступлением (хоть полный чемодан с наличными вези, ни один таможенник ухом не поведет) и российский Минфин никто не поддержит. Ничего главный бухгалтер страны обратно не получит. Будут только простых граждан на границе потрошить, что приведет к очередному озлоблению общества и изобретению более изощренных способов перевозки денег через таможню. Их и сейчас не мало, а будет еще больше. Попадаются только явные лохи или те, кто впервые пересекает границу. А крупные суммы уйдут безвозвратно. Одними запретами и угрозами ничего не достигнуть, нужны серьезные пряники, привлекающие средства в страну, а не отталкивающие их.
06.03.2020, 13:51
Гость: Влад

Посочувствуем Ралдугину. На что же он будет скупать б\у скрипки?
06.03.2020, 13:31
Гость: пенсионер

Предложить много ума не надо. Ты попробуй эту самую незаконную валюту из-за рубежа в Россию вернуть.
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