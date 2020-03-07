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Альфа-банк массово заблокировал карты россиян

14:21 7.03.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Альфа-банк массово заблокировал свои карты, находящиеся в обращении у физических лиц, пишет газета "Ведомости".

Утром 7 марта в социальных сетях стала появляться информация о сбое в системе, в частности клиенты Альфа-банка не могли оплатить свои покупки с помощью карт. Также карты перестали отображаться в мобильном приложении.

При этом банк не прислал уведомление клиентам о проблемах с картами.

После обращений граждан, выяснилось, что блокировка карт произошла из-за утечки данных их владельцев. Клиентов заверили, что все заблокированные карты будут перевыпущены и доставлены в отделения в течение одного рабочего дня.

Темы: Альфа-банк
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Комментарии читателей
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07.03.2020, 18:43
Гость: Прохожий

Да вообще надо обналичивать. Вон работающих в тени пенсионеров собрались вычислять.
07.03.2020, 18:07
Гость: член Госсовета

Жаль Беларусь не пожелала интегрироваться с нами, а то-бы легко и просто, могли-бы блокировать счета граждан, для нужд нуждающихся .
07.03.2020, 17:57
Гость: Шило

А как быть тем у кого нет карты Альфа банка!? Ну в смысли, адриналина на халяву хапнуть?
Все комментарии (5)
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