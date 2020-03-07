Альфа-банк массово заблокировал карты россиян
Альфа-банк массово заблокировал свои карты, находящиеся в обращении у физических лиц, пишет газета "Ведомости".
Утром 7 марта в социальных сетях стала появляться информация о сбое в системе, в частности клиенты Альфа-банка не могли оплатить свои покупки с помощью карт. Также карты перестали отображаться в мобильном приложении.
При этом банк не прислал уведомление клиентам о проблемах с картами.
После обращений граждан, выяснилось, что блокировка карт произошла из-за утечки данных их владельцев. Клиентов заверили, что все заблокированные карты будут перевыпущены и доставлены в отделения в течение одного рабочего дня.