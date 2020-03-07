Путин поручил реформировать миграционное законодательство

20:59

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по реформе миграционного законодательства и института гражданства в России. Они содержатся в перечне поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы.

В предложениях говорится, что постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства России в общем и упрощенном порядке, пишет "Интерфакс".

Как говорится в документе, разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот, исключается. Отмечается, что "это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил".

Кроме того, предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый.

В предложениях говорится, что общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется "по умолчанию" ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка.

Общий порядок "предусматривает выполнение претендентом набора определенных традиционных и доказавших свою важность условий: знание русского языка, срок постоянного проживания на территории РФ, обязательство соблюдать российское законодательство и др.".

Как отмечается в документе, упрощенный порядок "применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких нам в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в РФ, уязвимого положения и др.".

Особый порядок "будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения", говорится в предложениях.