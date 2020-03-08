Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей

11:11

В Омской области обнаружена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей, пишет портал "СуперОмск" со ссылкой на местное отделение Пенсионного фонда России.

Точный размер пенсии 70-летней женщины составляет 52 533 рубля. В ПФР объяснили, что эту сумму женщина заработала на страховых взносах.

По данным ПФР, в среднем местные пенсионерки получают чуть более 13,8 тысячи рублей в месяц.

Всего же в регионе проживают 612 женщин, отработавших в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве. Их средняя пенсия составляет почти 14,5 тысячи рублей. Столько же получают пенсионерки, имеющие пять и более детей.

В Пенсионном фонде добавили, что жительницы Омска продолжают работать и в очень преклонном возрасте: троим из работающих пенсионерок более 90 лет, еще 132 продолжают работать в возрасте 80 лет и старше.