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Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей

11:11 8.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Омской области обнаружена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей, пишет портал "СуперОмск" со ссылкой на местное отделение Пенсионного фонда России. 

Точный размер пенсии 70-летней женщины составляет 52 533 рубля. В ПФР объяснили, что эту сумму женщина заработала на страховых взносах.

По данным ПФР, в среднем местные пенсионерки получают чуть более 13,8 тысячи рублей в месяц.

Всего же в регионе проживают 612 женщин, отработавших в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве. Их средняя пенсия составляет почти 14,5 тысячи рублей. Столько же получают пенсионерки, имеющие пять и более детей.

В Пенсионном фонде добавили, что жительницы Омска продолжают работать и в очень преклонном возрасте: троим из работающих пенсионерок более 90 лет, еще 132 продолжают работать в возрасте 80 лет и старше.

Темы: Омская область, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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08.03.2020, 16:24
Гость: Сердечник

я на свою холопскую пенсию 17000 руб. в свои 66 лет больное сердце никогда не вылечу
08.03.2020, 15:30
Гость: Из Краснодара

Максимальная советская пенсия (для простых людей) - 120 р./мес. Столько получали ветераны труда с максимально возможным стажем работы.
08.03.2020, 15:23
Гость: ffff

40 лет стажа, зарплата последние 10 лет 50-60 000, московская пенсия с доплатами 17 000. За 52 000 нужно 120 лет ударно работать (калькулятор на сайте пфр в помощь).
Все комментарии (12)
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