Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков

14:29

Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

Она объяснила свою инициативу необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». «Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», — сказала Терешкова.

Она отметила, что в той ситуации, в которой сейчас оказалась России, существуют «риски непредсказуемости» и «надо предусмотреть надежную страховку».

«И такой страховкой, я уверена на 100%, может быть сильная президентская власть и нравственный моральный авторитет лидера, который занимает этот пост. Поэтому все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить, людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года», — сказала Терешкова.

Слова депутата были встречены аплодисментами. Закончив хлопать председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании для консультаций. В том числе и с самим Владимиром Путиным.

Сегодня Госдума рассматривает во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в общей сложности 200 поправок.

Изменения в Конституцию инициировал Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.