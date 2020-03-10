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Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков

14:29 10.03.2020
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

Она объяснила свою инициативу необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». «Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», — сказала Терешкова.

Она отметила, что в той ситуации, в которой сейчас оказалась России, существуют «риски непредсказуемости» и «надо предусмотреть надежную страховку».

«И такой страховкой, я уверена на 100%, может быть сильная президентская власть и нравственный моральный авторитет лидера, который занимает этот пост. Поэтому все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить, людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года», — сказала Терешкова.

Слова депутата были встречены аплодисментами. Закончив хлопать председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании для консультаций. В том числе и с самим Владимиром Путиным.

Сегодня Госдума рассматривает во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в общей сложности 200 поправок.

Изменения в Конституцию инициировал Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.03.2020, 23:48
Гость: Братан!

Тебе давно пора в институт Сербского на обследование с твоей Украиной.
Совсем сбрендил.
10.03.2020, 23:46
Гость: Анна

Пора бы коту-русофобу понять уже давно, в России никогда, от слова вообще, не будет организована власть так как в любимой вами Америке, потому что это Россия. И должен напомнить, что всех мало мальски значимых правителей в России и СССР выносили из Кремля ногами вперед. Так все будет и впредь.
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Хрущева.Горбачева ,Ельцина не выносили ногами вперед.Не привирай. А не презираемая тобою Америка рулит твоими вождями? ЭЛИТА-ТО ПРОАМЕРИКАНСКАЯ СЕЙЧАС У НАС. Элита ничего кроме Америки не видит и инвестирует в презираемую тобой Америку КОРМИТ ЕЁ .Это вроде они сотрудничеством называют. Дядя учи историю,ты её плохо знаешь.
10.03.2020, 23:43
Гость: Анна

Согласна с вами.
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