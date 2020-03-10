22 апреля россияне решат: Путин - навсегда

Госдума с подачи депутата от «Единой России» Валентины Терешковой разрешила действующему президенту баллотироваться неограниченно, народ проглотит



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Похоже, россияне пока забудут про девальвацию и экономический кризис. Сейчас они будут обсуждать совсем другое. А началось все с того, что депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Свою инициативу она объяснила необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире».

«Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», - заявила она.

«Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства».

Терешкова также предложила коллегам поддержать ее инициативу «по сути и по смыслу» и «помочь юридически сформулировать необходимую поправку».

«Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена - а я думаю, что она будет оформлена - фракция „Единая Россия“, несомненно, будет ее поддерживать», - заявил лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что поправку о возможности президента России Владимира Путина идти на следующие выборы нужно обсудить с ним самим.

Видимо, это решили не откладывать в долгий ящик, и сразу после выступления Терешковой Госдума прервала рассмотрение пакета поправок в Конституцию, объявив перерыв для проведений консультаций с президентом России.

Владимир Путин лично приехал в Госдуму в связи с возникшими дискуссиями по новым поправкам в Конституцию. Он и расставил все точки над i.

Сначала президент заявил, что не считает целесообразным убирать из Конституции ограничения сроков полномочий президента. Что касается лично его срока, то по мнению Путина, если поправка по обнулению его сроков будет внесена в Конституцию и Конституционный суд даст на это добро - тогда да.

Тогда все дело будет за нами. Как сказал Владимир Владимирович, как проголосуют россияне, так и будет.

Напомним, двумя днями ранее рассуждая о неограниченном количестве президентских сроков, Путин заявил, что не видит в этом ничего необычного, приведя пример других стран. Однако при этом он все же отметил, что количество сроков избрания президента лучше ограничить, что гарантировать сменяемость власти.

Отметим, что в ходе заседания Госдумы по поправкам с еще более «диким» предложением выступил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который фактически предложил лишить россиян права избирать президента, передав его Госсовету.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть - Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны - лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», - заявил он.

Кроме того, Жириновский предложил сразу после вступления в силу изменений к Конституцию, провести досрочные выборы в Госдуму.

Предложение изменить процедуру избрания глав государства уже раскритиковали в Совете Федерации.

По словам заместителя председателя СФ по конституционному законодательству Александра Башкина, такое предложение идет вразрез с действующим законодательством, а также обсуждаемыми поправками в конституцию.

Только некоторых депутатов это, похоже, совершенно не волнует.

Они всерьез озвучивают это? Или это имитация дискуссии?

- Рискну предположить, что в случае заявлений об отмене ограничений президентских сроков от Терешковой или даже вообще об отмене выборов от Жириновского мы имеем дело с традиционной для нашей властной вертикали разводкой, - комментирует неожиданный «парад» предложений относительно будущего президентских выборов лидер петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев.

- Схема давно обкатанная: какой-нибудь чиновник или функционер партии власти выступает с совсем уж людоедскими инициативами, типа отменить стипендии или медицинские страховки, жить на 3,5 тыс. рублей в месяц и не бухтеть и так далее. Потом выходит президент весь в белом и ставит на место зарвавшихся подчиненных. Причем иногда весьма своеобразно - как было, скажем, с пенсионной реформой. Когда сперва была внесена инициатива повысить и женщинам возраст выхода на пенсию до 65 лет, но потом Путин сказал, что так нельзя. Заступился за прекрасный пол. И вроде бы уже не так страшно…

Здесь тоже мы имеем дело с дымовой информационной завесой.

Крики «владей нами государь до гроба» и «давайте отменим выборы» были нужны, чтобы Владимир Владимирович смог показать себя большим демократом и законником.

Для него как для юриста это важно - формальное следование букве закона. Вот он так и сделал, открыв при этом себе дорогу на пятый и шестой срок через референдум и решение КС. По форме законно, по сути - издевательство над законом и широкими народными массами.

На фоне происходящих событий с обвалом рубля и неминуемым новым витком обеднения граждан им нужно торопиться с референдумом. Вот они и спешат, а то фон станет совсем негативным и все эти традиционные разводки и хитрости перестанут работать.

- «Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения», - заявила Терешкова. По-вашему, многие ли россияне готовы честно и публично признать, что хотят пожизненного правления Путина? А остальные? Проглотят ли это?

- Что касается мнения народного, то очень сомневаюсь, что большинство выступает за «пожизненного Путина». Да, он безусловно по-прежнему популярен и альтернативы ему граждане сейчас не видят. А когда показывают какого-нибудь либерала, будь то старой формации, типа Явлинского, средней, типа Собчак с Навальным, или новой, вроде Дудя или Егора Жукова, остается только радоваться, что эти до власти не дорвались.

Но само слово пожизненно звучит пугающе. Да и вообще, как я уже говорил, степень патернализма и покорности русского народа, на мой взгляд, преувеличивается властями. У нас страна преимущественно городского и образованного населения, которое активно пользуется интернетом, теми же соцсетями, и в значительно части власти вообще не доверяет, а занимается личным выживанием. Эти люди жить с Путиным до гроба - его или своего - явно не хотят. И лозунг «Император засиделся», думаю, будет в ближайшие годы весьма популярным.

- Кто именно сегодня озвучивает те или иные конституционные поправки, не столь важно, - убежден директор Института свободы, член бюро президиума партии «Родина» Федор Бирюков.

- Это не спорадический процесс, а системная тенденция. Своим посланием и последующей сменой правительства Владимир Путин запустил политическую «революцию сверху», которая призвана частично перепахать и обновить российский политический класс.

Эта президентская задача обусловлена как стоящими перед властью внутренними и внешними вызовами, так и давно очевидной архаичностью нынешней политической системы страны, в особенности - ее партийного блока.

Парламентский «квартет» партий и ангажированное экспертное сообщество еще с конца прошлого года поддерживаются в соответствующем возбужденном состоянии, поэтому нынешние «сенсационные» предложения по досрочным выборам Госдумы и обнулению президентских сроков были, в сущности, вполне ожидаемы.

И сегодня фактически стартовала спецоперация под кодовым названием «Мечты сбываются». Насколько масштабно она будет реализована в итоге - пока вопрос открытый.

Досрочные выборы в Госдуму выгодны прежде всего парламентским спарринг-партнерам партии власти, а также нескольким сильным непарламентским партиям. В этом случае за бортом оказываются новые проекты, которые теоретически могли бы оттянуть голоса у старой оппозиции. Поэтому и ЕР попадает в более сложную ситуацию, у нее в этой связи сужается пространство для маневра, в том числе и по присвоению процентов непрошедших спойлеров. Но партия власти в любом случае будет выполнять поставленную задачу. Быть «крайней» в самых неблагоприятных ситуациях ей не привыкать.

Обнуление президентских сроков - резкая, но в целом логичная в рамках актуальной системы власти мера по осуществлению политического трансфера максимально безопасным и понятным для властных элит способом.

В целом же на данном этапе власть проводит «разведку боем», осуществляет срочный аудит горизонта возможностей, чтобы принять окончательное решение.

Но Путин уже сказал, что не видит необходимости в досрочных выборах. Сама эта инициатива с досрочкой демонстрирует стремление парламента к перезагрузке, усталость от самого себя…